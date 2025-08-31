خبرگزاری مهر - مجله مهر: هر ساله هزاران داوطلب با امید و انگیزه در کنکور سراسری انسانی شرکت میکنند تا آینده تحصیلی و حرفهای خود را رقم بزنند، اما تنها معدودی از آنها میتوانند در میان این رقابت فشرده به صدر جدول برسند. زهرا شمسایی، داوطلبی است که در این ماراتن، رتبه نخست کشور در رشته علوم انسانی را کسب کرده است.
خانواده او، به ویژه پدرش، همواره در مسیر تحصیلی و برنامهریزیهای مطالعاتی او پشتیبان اصلی بودهاند. این حمایتها، همراه با نظم، پشتکار و انگیزه شخصی زهرا، نقش تعیینکنندهای در موفقیت او ایفا کرده است.
زهرا شمسایی، متولد ۱۳۸۵ و رتبه یک کنکور انسانی، از انتخاب رشته روانشناسی به عنوان مسیری همسو با علایقش سخن میگوید، این رتبه نخست کنکور سراسری علوم انسانی، درباره عوامل موفقیت خود به خبرنگار مهر میگوید: مهمترین عامل موفقیت من، پشتکار در سختترین شرایط بود. در کنار آن، امیدی که به لطف خدا داشتم باعث شد مطمئن باشم تلاشهایم بیپاسخ نخواهد ماند.
رتبه یک کنکور انسانی درباره پیشبینی نتیجه کنکورش ادامه میدهد: هدفم از ابتدا تکرقمی شدن بود، اما رتبه یک از نظر من دور از ذهن بود. شنیدن خبر موفقیتم برایم شوکهکننده بود. زهرا شمسایی درباره انتخاب رشته دانشگاهی خود افزود: در ابتدا رشته حقوق را مدنظر داشتم اما پس از تحقیقات و بررسی علایق شخصی، متوجه شدم روانشناسی با روحیات من سازگارتر است. کمک به افراد در زمینه مشکلات روحی و ارائه مشاوره برای من ارزش و انگیزه بیشتری دارد. با توجه به علاقه و چشماندازی که برای آیندهام دارم، تصمیم گرفتم روانشناسی را دنبال کنم.
زهرا همچنین درباره دانشگاه هدف خود گفت: در حال حاضر دانشگاههای تهران و شهید بهشتی را برای ادامه تحصیل در نظر دارم و در حال تحقیق و بررسی هستم.
شمسایی در پاسخ به این سوال که استفاده از کلاسهای کمکآموزشی چقدر در پیشرفت او مؤثر واقع شده است، میگوید: من بیشتر به روش خودخوان درس خواندم و تنها در اواخر سال، نزدیک کنکور، در چند کارگاه نکته و تست شرکت کردم. بهطور کلی کلاسهای کنکور را دنبال نکردم و بیشتر به مدرسه و تلاش شخصی متکی بودم.
با کیفیت درس خواندن
او درباره روش مطالعه خود توضیح میدهد: اوایل سال، در روزهای مدرسه به طور میانگین شش تا هفت ساعت و در روزهای تعطیل ده تا دوازده ساعت مطالعه داشتم. اما بیش از کمیت، کیفیت مطالعه برای من اهمیت داشت. هر روز صبح مشخص میکردم چه درسهایی باید همان روز تکمیل شوند و تا پایان آنها ادامه میدادم. این روش به من کمک کرد تا با کیفیت بالا درس بخوانم و موفق شوم.
زهرا شمسایی درباره توصیههای خود به داوطلبان کنکور سال بعد میگوید: اگر هدف آنها از طریق کنکور محقق میشود، باید تمام توان خود را به کار گیرند. در کنار آن، رفع مشکلات شخصی مانند کمالگرایی افراطی از همان ابتدای سال اهمیت زیادی دارد، زیرا این مسئله میتواند آسیب جدی به روند مطالعه وارد کند. برای من نیز کمالگرایی در سال کنکور مشکلساز بود و اگر بهتر کنترل میشد، احساس بهتری داشتم.
رتبه یک کنکور انسانی درباره مدیریت استرس خود میگوید: در مواقعی که استرس زیادی داشتم، یک روز کامل مطالعه را کنار میگذاشتم و به تفریح میپرداختم. همچنین بین باکسهای مطالعه، برای کاهش فشار روحی، کتاب میخواندم، ساز میزدم و موسیقی گوش میکردم. این فعالیتها باعث آرامش من میشد و بعد دوباره با تمرکز به درس بازمیگشتم.
زهرا شمسایی در پایان از اهداف: و انتخاب رشته روانشناسی در دانشگاه میگوید: هدف من همواره دنبال کردن علاقه و آیندهای است که برایم رضایتبخش باشد. علیرغم توصیهها و توجه اطرافیان به رشتههای پرطرفدار و پرستیژدار، انتخاب من روانشناسی است؛ زیرا هم علاقه شخصی و هم آینده حرفهای برایم اهمیت دارد.
پدر رتبه یک کنکور علوم انسانی: خانواده بزرگترین پشتوانه دخترم
در ادامه خبرنگار مهر با محمدصادق شمسایی، پدر زهرا شمسایی رتبه یک کنکور انسانی، گفتو گو کرد. شمسایی با اشاره به برنامه مطالعه فرزندش میگوید: ما خیلی به کلاسهای خارج از مدرسه وابسته نبودیم. بیشتر تکیهگاه او تلاش شخصی و آموزشهای مدرسه بود. در روزهای عادی که مدرسه تعطیل نبود، حدود پنج تا شش ساعت مطالعه میکرد. کتابهای کمکآموزشی هم استفاده میکردیم، اما اصل کار روی پشتکار خودش بود.
او درباره پیشبینی موفقیت زهرا در کنکور ادامه میدهد: پیشبینی قطعی هیچوقت عقلانی نیست، اما ما همیشه میدانستیم که تلاشش بر این است که بهترین نتیجه را بگیرد. انتظار داشتیم جزو نفرات برتر باشد. البته فرزند اولم هم، اکنون ترم آخر رشته دندانپزشکی است و خوشبختانه در مسیر تحصیل موفق بوده است.
شمسایی مهمترین نقش خانواده در موفقیت فرزندان را ایجاد آرامش میداند و میگوید: ما سعی کردیم محیطی آرام و امن برای مطالعه فرزندانمان فراهم کنیم. خواستههای منطقیشان برای ما اهمیت داشت و تلاش میکردیم تا دغدغهای جز درس نداشته باشند. هم از لحاظ مادی و هم معنوی در حد توان پشتیبانشان بودیم.
