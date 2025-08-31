به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العربی الجدید، ناوگان جهانی استقامت امروز یکشنبه از بندر بارسلونای اسپانیا به سمت نوار غزه حرکت میکند. این ناوگان با مشارکت فعالانی از ۴۴ کشور تلاش دارد محاصره ظالمانه رژیم صهیونیستی بر نوار غزه را در هم بشکند. سیف ابو کشک سخنگوی ناوگان گفت: این طرح بیوقفه تلاش خواهد کرد تا محاصره غزه شکسته شود و نسلکشی در غزه متوقف گردد.
ابو کشک در مورد چالشها و خطراتی که ممکن است در مسیر دریایی به غزه وجود داشته باشد، به خبرگزاری آناتولی گفت: ما میدانیم که اسرائیل ممکن است اقدامات خشونتآمیزی علیه ما در مسیر غزه انجام دهد.
وی تاکید کرد که هیچ خطر احتمالی قابل مقایسه با خطراتی نیست که فلسطینیان روزانه در غزه با آن روبرو هستند.
ابو کشک افزود: اولین پیام ما به مردم غزه این است: ما دیر رسیدیم، اما هرگز تسلیم نخواهیم شد. ما بیوقفه تلاش خواهیم کرد تا محاصره را بشکنیم و نسلکشی را متوقف کنیم.
ابو کشک پیام این ناوگان خطاب به همه دنیا را در این نکته دانست که «همه باید از خود بپرسند: برای جلوگیری از نسلکشی چه کردهاند؟ ما فقط میتوانیم خود را سازماندهی کرده و تلاشها را بسیج کنیم، این وظیفه اخلاقی ماست.»
هزاران نفر برای بدرقه کشتیها در بارسلونا گرد آمدند تا حمایت خود را از بزرگترین ناوگان دریایی غیردولتی، با هدف توقف نسلکشی اسرائیل در غزه، ابراز کنند. این ناوگان از اتحاد ناوگان آزادی، جنبش جهانی غزه، کاروان استقامت، و یک سازمان مقاومت در مالزی تشکیل شده و هزاران فعال را در بر میگیرد.
در همین رابطه تیاگو آویلا فعال برزیلی هفته گذشته در بارسلونا به خبرنگاران گفت: این بزرگترین ماموریت همبستگی در تاریخ خواهد بود، زیرا تعداد افراد و کشتیهای شرکتکننده در آن از تمام تلاشهای قبلی برای رسیدن به غزه بیشتر خواهد بود.
قرار است دهها کشتی از تونس و سایر کشورهای مدیترانهای در ۴ سپتامبر به این ناوگان بپیوندند، علاوه بر تظاهرات و فعالیتهای همزمان در ۴۴ کشور با آٰغاز فعالیت این ناوگان آغاز خواهد شد.
گرتا تونبرگ، فعال سوئدی و عضو کمیته راهبری ناوگان جهانی استقامت در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که کشتیهای این ناوگان جدید تلاش خواهند کرد تا به غزه برسند و کمکهای بشردوستانه را تحویل دهند و یک گذرگاه بشردوستانه را اعلام کنند، سپس کمکهای بیشتری بیاورند و بدین ترتیب محاصره غیرقانونی و غیرانسانی اسرائیل بر غزه را برای همیشه بشکنند.
وی افزود: چنین مأموریتی هرگز نباید وجود میداشت. این وظیفه دولتها است که برای دفاع از قوانین بینالمللی، جلوگیری از جنایات جنگی و جلوگیری از نسلکشی تلاش کنند، اما آنها در این کار شکست میخورند و بدین ترتیب به فلسطینیان و حتی به تمام بشریت خیانت میکنند.
در این ناوگان فعالانی از کشورهای مختلف، علاوه بر نمایندگان پارلمان اروپا و شخصیتهایی از جمله آدا کولائو، شهردار سابق بارسلونا، شرکت دارند. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، روز شنبه تاکید کرد که دولت اسپانیا از تمام توان دیپلماتیک و کنسولی خود برای حفاظت از شهروندان در ناوگان استفاده خواهد کرد.
پیش از این کشتیهای حنظله و مادلین و الضمیر که قصد عزیمت به سواحل غزه را داشتند، مورد دزدی دریایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، اما با اقدام خود فضای بینالمللی خفقان آوری برای رژیم صهیونیستی ایجاد کردهاند.
