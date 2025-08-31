نشست تخصصی کمیته المپیک برای بازی های آسیایی با دو فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان نشست تخصصی کمیته ملی المپیک با دو فدراسیون قایقرانی، تیراندازی و انجمن بادبانی، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک ضمن تاکید بر برنامه ریزی دقیق بر آماده سازی نفرات بر حضور موثر و قدرتمندانه در این دوره از بازیها تاکید کرده و عنوان داشت هدف از برگزاری نشست های فوق هماهنگی هر چه بهتر بین کمیته و رشته های اعزامی دانست.

اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به آیچی_ناگویا نیز گفت: طبیعی است با توجه به شروع ثبت نام اولیه از سوی ستاد برگزاری بازیها برگزاری چنین نشست هایی تکلیف کمیته و فدراسیون ها را روشن تر می کند تا ابتدا شرایط برای خودمان مشخص شود و سپس جهت ثبت نام تیم ها با توجه به بررسی جمیع جهات اقدام نماییم.

در ادامه رضا شجیع سرپرست مرکز نظارت بر تیم های ملی نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت رشته ها و مدال آوریشان درسالهای اخیر پرداخته و نکات مهمی را لازم را عنوان داشت.

در این نشست ها مسئولین فدراسیون قایقرانی و تیراندازی و انجمن بادبانی و کادر فنی تیم های ملی نیز توضیحاتی در خصوص وضعیت فعلی رشته های اعزامی خود و رقبا پرداخته تا در صورت وجود برخی کمبودها با کمک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جهت رفع آن اقدام گردد.

علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی به همراه کتایون اشرف نایب رئیس بانوان و آرش بصارت دار(کایاک) و ایمان پور عزیز(کانو) کادر فنی قایقرانی،حمید شمالی دبیر انجمن بادبانی، مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی، ناصر رسولی دبیر فدراسیون، مریم سلطانی(تپانچه)،علی کلاتی(تپانچه)،علی افسری(اهداف پروازی)، حسین باقری(تفنگ) و فرشید عبدالمحمدی)اسکیت اهداف پروازی) کادر فنی تیراندازی و امید نجاری مدیر سازمان تیم های ملی تیراندازی در نشست های امروز خود حضور داشتند.

محمد تابع رئیس آکادمی ملی المپیک،عاطفه اسلامیان(بین الملل) و محمود عبدالهی(روابط عمومی) از کمیته ملی المپیک در نشست های فوق حضور داشتند.