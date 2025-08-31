دستگیری سارقان پراید پس از تعقیب و گریز در تهران + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: حین گشت زنی‌های هدفمند تیم ضربت سرکلانتری دهم در سطح حوزه جهت مبارزه با سارقان و اجرای طرح امنیت محله محور، ماموران پلیس یک خوودرو پراید با راننده و سرنشین را مشاهده کردند که به طرز مشکوکی در حال تردد بودند.

سرهنگ موسوی در ادامه افزود: پس از استعلام از پلاک خودرو مشخص شد که دارای سابقه سرقت است به همین جهت ماموران سریعاً وارد عمل شده و دستور ایست صادر کردند، متهمان با مشاهده ماموران از محل متواری شدند که طی یک تعقیب و گریز پلیسی پس از طی مسافتی ماموران موفق به دستگیری این متهمان شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از انتقال به کلانتری متهمان به جرم ارتکابی اعتراف کردند و جهت ادامه رسیدگی به پرونده تحویل مقامات قضائی شدند.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: حتماً خودروهای خود مجهز به قفل فرمان و پدال و GPS کنند که در صورت وقوع حادثه‌ای توانایی ردیابی آن را داشته باشند.