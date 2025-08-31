  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

دفاع مقدس ۱۲ روزه باعث انسجام بیشتر بین ملت بزرگ ایران شد

مشهد- فرماندار مشهد گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه باعث انسجام بخشی بیشتر بین مردم ایران شد و باید از آن به خوبی صیانت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن حسینی طی نشست شورای اداری شهرستان که با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، امام جمعه رضویه، معاونین فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در محل سالن اجتماعات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: از همه نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به پاس همراهی‌ها و تعامل‌های سازنده آنها قدردانی به عمل می‌آوریم.

فرماندار مشهد با اشاره به پشت سر گذاشتن ایام هفته دولت افزود: امسال بالغ بر ۴۵ همت پروژه که مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ را شامل می‌شود، در شهرستان افتتاح یا کلنگ‌زنی کردیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید جمهور عنوان کرد: در یک حادثه ناگوار رئیس جمهور ما به شهادت رسید و پس از آن به تعبیر مقام معظم رهبری یک رئیس جمهور مردمی، صادق، دانشمند و فرزانه با رأی مردم انتخاب و اداره امور کشور را به دست گرفت.

حسینی با بیان اینکه شاهد همدلی و همراهی در فضای کشور هستیم، ادامه داد: دفاع مقدس ۱۲ روزه باعث انسجام بخشی بیشتر بین مردم ایران شد و بایستی از آن به خوبی صیانت کنیم. بر این اساس؛ قطعاً همراهی و اتحاد بین ما باعث سربلندی ایران اسلامی خواهد شد.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از کارمندان نمونه دستگاه‌های اجرایی قدردانی به عمل آمد.

