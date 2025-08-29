به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه این کشور تصمیم گرفته است که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین را پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کند.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: ما تصمیم گرفتهایم که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) را پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کنیم.
این بیانیه می افزاید: تشکیلات خودگردان و سازمان آزادیبخش فلسطین باید به طور مداوم تروریسم از جمله حمله ۷ اکتبر را محکوم کنند. آنها باید کارزار خود برای پیگیریهای حقوقی بینالمللی از جمله مراجعه به دادگاه کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری را متوقف کنند.
وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: تشکیلات خودگردان فلسطین باید از تلاش برای به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین دست بردارد.
«باراک راوید» خبرنگار کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل هم گزارش داد که آمریکا مانع از حضور دیپلماتهای فلسطینی، از جمله رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ماه آینده شده است.
