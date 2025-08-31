به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که در قالب سامانهها خدمات غیرحضوری ارائه دهیم، اظهار کرد: ما تمام ضوابط را در اختیار داریم اما در بخشهای مختلف تقسیم شده و در تلاش هستیم که خدمات در محیطی فناورانه ارائه شود.
وی افزود: ما میتوانیم ضوابط را همزمان کنترل کنیم و همزمان مهندسان ناظر انتخاب شوند. ممکن است زمان ۱۰ روزهای برای انتخاب مهندسان و ضوابط دیگر در نظر بگیریم اما میتوانیم در همان زمان خدمات مختلف را ارائه دهیم.
عباسی همچنین تصریح کرد: افق به گونهای طراحی میشود که شهرداری بر اساس اسناد بالادستی تمام حریمها و استعلامها را در سامانه و طرح تفصیلی بارگذاری کند. اگر همتی شکل بگیرد و پای آن بایستیم، میتوانیم تکالیف را عملیاتی کنیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: اگر شهروندان مستندات خود را کامل ارائه دهند، میتوانیم در عرض یک ماه صدور پروانه را به سرانجام برسانیم.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه انجام این اقدامات به یک زمینه فنی نیاز دارد، گفت: ما در زمان بررسی لایحه از سازمان فاوا پرسیدیم که ظرفیت اجرای لایحه را دارند یا خیر؟ سازمان فاوا نیز پس از بررسیها اعلام کرد که توان آن را دارد و درست هم میگفتند و این ظرفیت وجود دارد.
وی ادامه داد: ما در روش سامانهای به گلوگاهها برخورد کردیم و موانع را میدانیم و میشناسیم. در واقع میتوان گفت که زمینه کار وجود ندارد. اگر در مورد انگلیس هم مطالعه کنیم، صدور پروانه زمان میبرد؛ هرچند به این میزان ساخت و ساز و بازسازی ندارند و اگر ساخت و ساز زمان میبرد، به دلیل مطالعات آن است. ما هم باید به سریعترین زمان دست پیدا کنیم.
چمران با بیان اینکه مصوبه را برای اجرا تصویب میکنیم نه اینکه در قفسهها حبس شود، خاطرنشان کرد: باید خودمان هم به میدان بیاییم و با کمک بخشهای مختلف، مصوبه را اجرایی کنیم.
گفتنی است؛ در ادامه اعضای شورای شهر تهران به بررسی جزئیات و مواد این لایحه پرداختند.
