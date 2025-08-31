آغاز طرح وارنیش فلورایدتراپی همزمان با بازگشایی مدارس در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده از اجرای طرح وارنیش فلورایدتراپی در مدارس ابتدایی و متوسطه اول استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح برای بیش از ۳۰۰ هزار دانشآموز و با هدف جلوگیری از پوسیدگی دندان آنها با بازگشایی مدارس اجرا میشود.
وی افزود: وارنیش فلورایدتراپی نوعی پوشش حفاظتی است که بر روی دندانها قرار گرفته و باعث جلوگیری از ایجاد پوسیدگی و پیشرفت پوسیدگیهای موجود میشود.
میرزاده بیان کرد: هدف از اجرای طرح وارنیش فلورایدتراپی در مدارس ابتدایی، رساندن موضعی ماده فلوراید به دندانها به منظور محافظت و کاهش تعداد دندانهای پوسیده دانشآموزان زیر ۱۴ سال است.
معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد: امروزه «وارنیش فلورایدتراپی» بهعنوان یک اقدام پیشگیری از پوسیدگی و کمک به بهبود سلامت دندانی کودکان در دنیا شناخته شده است که در برنامه سلامت دهان و دندان دانشآموزی و طرح تحول سلامت دهان و دندان در حوزه پیشگیری جایگاه ویژهای دارد.
وی گفت: اجرای این طرح از اوایل مهر و با بازگشایی مدارس آغاز میشود و قرار است با همکاری مراقبین سلامت مدارس و برای دانشآموزان مقطع ابتدایی و چمتوسطه اول زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اجرایی شود.
میرزاده با بیان اینکه اجرای این طرح میتواند بطور میانگین تا ۴۰ درصد پوسیدگی دندانی کودکان را کاهش دهد، افزود: دانشآموزان باید قبل از وارنیش فلورایدتراپی مسواک بزنند و توصیه میشود تا ۲۴ ساعت پس از آن از مسواک و نخ دندان استفاده نکنند تا فلوراید روی دندان باقی بماند.
