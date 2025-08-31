به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی هادیان اظهار کرد: با اعلام به مرکز ۱۱۰ مبنی بر پیدایش پسر بچه‌ای ۴ ساله اهل تهران در مجتمع رفاهی بین راهی مارال بلافاصله گشت انتظامی پاسگاه زعفرانیه به محل اعزام شد.

جانشین فرمانده انتظامی سبزوار افزود: با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که خانواده کودک در این مجتمع رفاهی توقف داشته وبه مقصد تهران ادامه سفر داشته اند که کودک جامانده است.

وی گفت: با بررسی دوربین‌های مجتمع شماره پلاک خودرو نیز به صورت کامل مشخص نشد ولی با تلاش همکاران در مرکز فرماندهی و کنترل و بررسی و استفاده از سامانه‌های موجود فراجا، مشخصات کامل پلاک خودرو استعلام و با خانواده کودک که در محور بعداز داورزن به سمت میامی در حال حرکت بوده جهت پیدایش فرزندشان تماس حاصل می‌شود.

هادیان با اشاره به قدردانی خانواده کودک گمشده از پلیس به والدین توصیه کرد؛ هنگامی که با کودکان خود در محیط خارج از خانه و اماکن شلوغ به سر می‌برند مراقبت بیشتری داشته و همچنین به کودک خود آموزش دهند در این گونه مواقع از پلیس کمک بخواهند.