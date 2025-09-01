به گزارش خبرگزاری مهر، پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در پی وقوع زلزله مهیب در ولایتهای شرقی افغانستان، با ارسال پیامیبه رئیس جمعیت هلالاحمر افغانی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان، آمادگی این جمعیت را برای اعزام تیمهای امدادی و درمانی اعلام کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
جناب آقای شیخ الحدیث شهابالدین دلاور
رئیس جمعیت هلالاحمر افغانی
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر افغانی ابلاغ مینماید.
با اندوه فراوان، از وقوع زلزله مهیب در ولایتهای ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان در شرق افغانستان مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن شمار زیادی از شهروندان آن کشور و همچنین مصدومیت دهها نفر دیگر انجامیده است.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت هلالاحمر افغانی در غم از دست دادن جان با ارزش قربانیان، مراتب تسلیت خود را به خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان این فاجعه غمانگیز اعلام میدارد.
در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستادهایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیمهای امدادی و درمانی در صورت نیاز، اعلام مینمائیم.
با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت هلالاحمر افغانی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.
