به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، دمای پاییزی از امروز به نیمه شمالی کشور میرسد و در برخی استانها وقوع پدیدههای جوی خطرآفرین پیشبینی میشود.
در این اطلاعیه آمده است: در جادههای مازندران طی ساعات بعدازظهر رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد و احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانهها و سقوط سنگ در محورهای کوهستانی این استان وجود دارد؛ بنابراین هموطنان باید با احتیاط تردد کنند.
همچنین بارشهای موسمی در استان هرمزگان همچنان تداوم دارد و در ارتفاعات و دامنهها احتمال طغیان رودخانههای فصلی بالاست.
سازمان امدادونجات تأکید کرد: تیمهای امدادی و عملیاتی هلالاحمر در استانهای درگیر در آمادهباش کامل قرار دارند. از هموطنان درخواست میشود در شرایط هشدار از اتراق در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق کوهستانی خودداری کرده و در صورت بروز حادثه، بلافاصله با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس بگیرند.
نظر شما