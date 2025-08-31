به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی از مجتمع صنایع فعال در حوزه داروهای گیاهی در استان قزوین بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی ظرفیتهای موجود، شناسایی فرصتهای توسعهای و ارتقای سطح مجموعههای اثرگذار در زنجیره ارزش گیاهان دارویی و طب سنتی کشور انجام شد.
مجتمع مورد بازدید به عنوان یکی از پیشروترین تولیدکنندگان داروهای گیاهی در کشور شناخته میشود و نقش برجستهای در توسعه صنعت داروسازی گیاهی ایفا کرده است. این مجموعه ضمن بهرهگیری از فناوریهای نوین تولید، فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) گستردهای را در دستور کار دارد و در مسیر توسعه محصولات نوآورانه دارویی گام برمیدارد.
در جریان این بازدید، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به همراه معاون ستاد و جمعی از همکاران، از بخشهای مختلف تولید و تحقیقاتی مجتمع بازدید کردند و در نشستی با مدیرعامل این مجموعه، بر لزوم اجرای طرحهای توسعهای برای افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کردند.
رزمجویی ضمن قدردانی از تلاشها و دستاوردهای این مجموعه، توانمندیهای آن در تولید فرآوردههای نوین دارویی و فعالیتهای پژوهشی را ستود و تأکید کرد که گسترش طرحهای فناورانه، نقش کلیدی این مجموعه را در ارتقای سلامت جامعه و توسعه صادرات داروهای گیاهی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.
وی همچنین اعلام کرد: این ستاد در چارچوب حمایتهای مالی و معنوی، پشتیبانی کامل از طرحها و برنامههای توسعهای مجتمعهای فعال در حوزه داروهای گیاهی را ادامه خواهد داد.
او تأکید کرد: ارتقای ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار در این صنعت از اولویتهای ستاد بوده و تلاشها برای توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و طب سنتی در کشور با جدیت پیگیری میشود.
