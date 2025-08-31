به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست در دیدار با رئیس و معاونان دادگستری کل استان به مناسبت هفته دولت با اشاره به نامگذاری دولت توسط رئیس‌جمهور به عنوان «دولت وفاق» و تأیید این عنوان توسط مقام معظم رهبری با نام «اتحاد مقدس»، افزود: این موضوع مسئولیت ما را برای همکاری و تعامل بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند و پشتیبانی ایشان از دولت، بسیار دلگرم‌کننده است.

استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم اتحاد و همکاری بیشتر قوای سه‌گانه در شرایط پساجنگ تأکید و خاطرنشان کرد: در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عمرانی باید با تعامل و هم‌افزایی بیش از گذشته موفق‌تر عمل کنیم.

سرمست موفقیت‌های مدیریت استان در شرایط بحرانی جنگ را نتیجه تعامل، هماهنگی مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی بر مبنای خرد جمعی دانست و تصریح کرد: مهم‌تر از همه، آگاهی و فداکاری مردم با صدای واحد و هماهنگ بود که در صحنه‌های مختلف به وقوع پیوست و این اتفاق مبارکی در سطح ملی و منطقه‌ای است.

وی در پایان، رأی تاریخی دادگستری درباره زمین‌های ۲۰۰ ساله صوفیان را که به نفع مردم صادر شد، حرکتی بسیار عالی و پسندیده خواند و ابراز امیدواری کرداین قبیل پیگیری‌ها که منجر به افزایش رضایت مردم به عنوان سرمایه اجتماعی و پشتوانه اصلی نظام می‌شود، تداوم یابد.

موسی خلیل‌الهی، رئیس کل دادگستری استان نیز در این دیدار با تأکید بر نقش قوه قضاییه در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، گفت: دستگاه قضائی استان با رویکردی فعال و تعامل‌محور، همواره در کنار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایستاده و تلاش می‌کند با صدور آرای عادلانه و شفاف، امنیت حقوقی و اجتماعی لازم را برای توسعه استان فراهم کند.