۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

نعمتی: بازی با هند سخت است

نعمتی: بازی با هند سخت است

مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی سختی مقابل هند داریم و امیدوارم بتوانیم پیروز از زمین بازی خارج شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نعمتی در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در آستانه بازی با هند در گروه B تورنمنت کافا گفت:بازی سختی با افغانستان داشتیم. فوتبال دنیا به هم نزدیک شده و همه همدیگر را آنالیز می‌کنند و بازی سختی را بردیم. فردا بازی با هند هم خیلی سخت است و امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم و دل مردم را شاد کنیم.

وی در خصوص اینکه حضور در کافا چقدر به با تجربه تر شدن بازیکنان جوان تیم ملی کمک می‌کند گفت: قطعاً خیلی کمک می‌کند به بازیکنانی که کمتر بازی می‌کنند مخصوصاً خودم. باید بهترین عملکرد را داشته باشیم تا در تیم ملی ماندگار شویم و صدمان را بگذاریم.

مدافع تیم ملی در مورد نتایج مسابقات گفت: همه بازی‌ها خیلی نزدیک شده و همه بازی‌ها سخت است در فوتبال اروپا هم این اتفاقات رخ می‌دهد چند شب پیش خود یونایتد غافلگیر شد. باید با تمرکز بالایی به میدان برویم در ذهن ما این هست که ۴ بازی را با برد پشت سر بگذاریم.

مهدی مرتضویان

