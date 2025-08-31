محل مصدومیت بازیکن استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کوشکی، وینگر ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال تهران، به دلیل مصدومیت مجبور شد اردوی تیم ملی را در تاجیکستان ترک کند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که کوشکی پیش از حضور در اردوی تیم ملی و از ناحیه انگشت پا دچار مصدومیت شده بود، اما این آسیب در جریان دیدار تیم ملی ایران مقابل افغانستان در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ تشدید شد. این وضعیت باعث شد تا کادر پزشکی تیم ملی تصمیم به خروج او از اردوی تیم ملی بگیرد تا روند درمان به درستی انجام شود و خطر تشدید آسیب کاهش یابد.

این وینگر باتجربه، که در ترکیب استقلال نقش پررنگی دارد، حالا تحت نظر تیم پزشکی قرار گرفته و هواداران امیدوارند که به زودی به آمادگی کامل برسد و بتواند دوباره در تیم ملی و باشگاهش بدرخشد.