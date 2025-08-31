به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشم نژاد بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در آخرین تمرین قبل از بازی با هند در گروه B کافا ۲۰۲۵ گفت: بازی خوبی را مقابل افغانستان انجام دادیم‌. کارهای تاکتیکی مد نظر آقای قلعه نویی را انجام دادیم.

او درباره دیدار فردا با هند تصریح کرد: هند را آنالیز کردیم و می دانیم تیم خوبی است اما ما هم آماده این دیدار هستیم و می خواهیم به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

وی در خصوص رقابت های کافا یادآور شد: دومین اردوی من در تیم ملی است. برای من حضور در چنین تورنمنتی به شخصه خیلی خوب است و به من کمک می کند تا با تیم هماهنگ تر شوم و بتوانم موفق ظاهر شوم.

هاشم نژاد از انگیزه هایش برای حضور در لیست نهایی آقای قلعه نویی برای جام جهانی گفت: همیشه و همواره توکلم بر خدا بوده است. از فصل گذشته دنبال این بودم که در لیست نهایی تیم ملی برای جام حهانی باشم. به هر حال لطف خدا و سپس نگاه امیر قلعه نویی مهم است تا به موفقیت برسم‌.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در پایان خاطر نشان کرد: فوتبال در تمام دنیا پیشرفت کرده است. ازبکستان در گروه دیگر مقابل عمان مساوی کرد. هند تیم سختکوشی است. قطعا توانایی بازیکنان ایرانی خیلی بالاتر است. من نماینده ایران هستم و امیدوارم بتوانم با تیم تراکتور هم به موفقیت برسم.