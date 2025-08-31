به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رضایی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال در جمع خبرنگاران در خصوص پیروزی مقابل افغانستان اظهار داشت: بازی بود که با توجه به فاصله زمانی اندک بین برگزاری لیگ و مسابقه با افغانستان و مسافرتی که داشتیم، خدا را شکر بردیم. چند بازیکن ما در این دیدار نبودند. فردا هم با هند بازی داریم.

او ادامه داد: آنها شامل کشورهایی می‌شوند که فوتبال در حال پیشرفت دارند. سبک بازی‌هایشان در دفاع و ضد حمله است. مثل بازی با افغانستان و اتفاقی که پیش آمد اما خدا را شکر بردیم. تاجیک‌ها فکر نمی‌کردند مقابل هند بازنده شوند و در عین ناباوری هواداران شأن تاجیکستان به هند باخت. فوتبال در آسیا حال پیشرفت است. نباید این تیم‌ها را دست‌کم گرفت. خصوصاً کشورهایی که در حال توسعه از نظر ورزشی هستند. در جام ملت‌های آسیا دیدیم که خیلی تیم‌ها یقه تیم‌های بزرگ ملی را می‌گیرند و نباید حریف را دستکم بگیریم. هدف ما آمادگی برای جام جهانی است و اینکه بازیکنان محک زده شوند و ان شالله تیمی خوب و محکمی را آماده کنیم.

وی در مورد مصدومین و غایبان تیم ملی گفت: اتفاقات مصدومیت پیش می‌آید و فاصله زمانی کم بین لیگ و بازی با افعانستان و مسافرت باعث مصدومیت دو بازیکن شد و از اردو تیم ملی جدا شدند. بازیکنان حاضر در امارات هنوز به تیم ملی محلق نشدند و بعد از بازی دوم می رسند و طارمی در بازی اول یک ربع آخر بازی کرد و امیدوارم بعد از عقد قرارداد سریع‌تر برگردد به عنوان لیدر و بزرگ‌تر تیم کمک کند. با توجه به داشته‌هایمان باید جلو برویم و چاره‌ای هم نیست و بازیکنان لیگ خودمان می‌توانند از پس این بازی‌ها بربیایند.

رضایی در خصوص اینکه از حضور در کافا راضی هستید گفت: نیاز داریم که بازی‌هایی در سطح بالا باشد و بتواند به ما کمک کند و این مسابقات برای بازی‌های دیگر مثل هند، افغانستان وتاجیکستان محک خوبی است اما از نظر بار فنی برای ما نه فقط برای هماهنگی بازیکنان خوب است و مگر اینکه به فینال برسیم که حتماً می رسیم و آنجا بازی خوب و محکمی داشته باشیم. این بازی‌ها از نظر کیفیت بازی حریف به ما خیلی نمی‌تواند کمک کند.

مربی تیم ملی در خصوص حضورش در تمرینات تیم ملی به عنوان بازیکن، گفت: شرایط به گونه‌ای بود که بازیکنانی که بازی کردند، ریکاوری در سالن بدنسازی داشتند و یکی دو بازیکن مصدوم شدند و بازیکن کم بود و ما هم گهگاهی در زمین جای بازیکن را موقت خالی نمی‌گذاریم!