توزیع ۴۴ هزار میلیارد ریال عوارض در استان مرکزی

به گزارش خبرنگارمهر، مظاهر سعیدی،، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط کشور، مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و همچنین صاحبان درآمدهای اجاره املاک را که تا پایان خرداد ماه بود، تا پایان شهریور ماه تمدید کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با بیان اینکه این تمدید، حجم کاری زیادی برای سازمان و مودیان ایجاد می‌کند، افزود: تسلیم اظهارنامه بسیار مهم است، مودیانی که اظهارنامه خود را به موقع تسلیم نکنند، از معافیت سالانه‌ای که قانونگذار هر سال پیش‌بینی می‌کند محروم شده و مشمول جرایم غیرقابل بخشش عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد، از این رو مودیان باید این تکلیف را تا ساعت ۲۴ روز سی‌ویکم شهریور انجام دهند.

سعیدی با تأکید بر لزوم تمرکز بر صاحبان مشاغل بیان کرد: بیشترین شمار مودیان را صاحبان مشاغل و اصناف تشکیل می‌دهند و از طرفی، با توجه به ماهیت کارشان، ممکن است آگاهی کمتری از قوانین مالیاتی داشته باشند، برخلاف شرکت‌ها که حسابدار و مشاور دارند، یک مغازه‌دار ممکن است سواد مالیاتی کمتری داشته باشد و نیاز به تبیین بیشتر قوانین دارد.

وی راهکار این موضوع را استفاده از «تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم» دانست و تصریح کرد: این تبصره به سازمان اجازه می‌دهد تا بخشی از مودیان را از تسلیم اظهارنامه، دفاتر و اسناد معاف کند و مالیات آنان را بر اساس داده‌های بانکی و اطلاعات موجود در سامانه‌ها تعیین کند، این طرح پارسال با استقبال ۸۰ درصدی صاحبان مشاغل در استان مرکزی مواجه شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با برشمردن مزایای این طرح عنوان کرد: این یک بازی برد-برد است چرا که به طور معمول مالیات تعیین‌شده کمتر از میزانی است که پس از رسیدگی تعیین می‌شد و دیگر نیاز به نگهداری اسناد ندارد.

وی ادامه داد: برای سازمان نیز برد دارد چرا که حجم عظیمی از مودیان خرد از چرخه رسیدگی خارج شده و منابع می‌تواند بر مودیان بزرگ‌تر متمرکز شود.

سعیدی تصریح کرد: این طرح مصداق عدالت مالیاتی است و از اقشار کم‌درآمد حمایت می‌کند همچنین درآمد دولت را سریع‌تر تأمین کرده و به جلوگیری از تورم کمک می‌کند.

وی با اشاره به هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: تبصره ماده ۱۰۰ بر اساس اطلاعات بانکی و خرید و فروش در سامانه‌ها عمل می‌کند و به سمت هوشمندسازی و دولت الکترونیک پیش می‌رویم، در این سامانه حتی امکان تقسیم‌بندی و پرداخت اقساطی مالیات نیز پیش‌بینی شده و به فرهنگ‌سازی مالیاتی کمک می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با اشاره به اجرای بی‌سابقه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری، نوآوری مهم امسال را «بخشودگی جرایم» اعلام کرد.

سعیدی با هشدار جدی درباره کلاهبرداری‌های احتمالی تأکید کرد: نکته خیلی بزرگ و مهم این است پیام‌هایی که در رابطه با اظهارنامه در این ماه ارسال می‌شود، به طور حتم با سرشماره مالیات (شماره پیامک ۲۰۰۰۸) است، این سرشماره، عدد و رقمی است و نه شماره تلفنی و مودیان باید مراقب سواستفاده‌گران باشند.

سعیدی به نقش سازمان امور مالیاتی در وصول عوارض شهرداری‌ها اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ که کار تمام شده، هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از استان مرکزی عوارض شهرداری و عوارض آلایندگی دریافت و به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است.

وی افزود: سال گذشته ۷۷ هزار میلیارد ریال عوارض در استان مرکزی توزیع و به حساب شهرداری‌ها پرداخت شد که از این میزان، ۳۳ هزار میلیارد ریال مربوط به شهرستان اراک و ۲۹ هزار میلیارد ریال مربوط به شهر اراک است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی همچنین گفت: سال گذشته در راستای طرح نشان‌دار کردن مالیات، ۱۷ طرح و برای سال جاری ۱۱ طرح با پیش‌بینی ۳ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال تعریف شده که تاکنون یک‌هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال آن تأمین شده است.

سعیدی با اشاره به قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: این قانون بسیار پیشرفته سال ۹۸ در کشور تصویب و مقرر بود سال ۱۴۰۰ در کشور اجرایی شود اما به دلیل مشکلات زیرساختی و عدم فرهنگ‌سازی مالیاتی این امر به تعویق افتاد اما از زمستان ۱۴۰۳ به صورت رسمی اجرایی شد و شمار زیادی از مودیان به تدریج صدور صورت حساب‌های خود را در این سامانه افزایش دادند که این اقدام نوید بخش شفافیت در حوزه مالیات است.

وی با بیان اینکه سامانه مودیان در اختیار سازمان مالیاتی است و تمام خریدو فروش‌ها در این سامانه انجام می‌شود، افزود: طبق قانون بودجه از اول دی ماه امسال هیچ فاکتوری به غیر از سامانه مودیان پذیرفتنی نیست و تمام اطلاعات در این سامانه ثبت می‌شود.