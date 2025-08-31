کشف بیش از ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در هنگ مرزی تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد حسین سیفی اظهار کرد: مرزبانان هنگ تایباد در ایست و بازرسی گروهان مرزی ۱۷ شهریور در یک هفته گذشته موفق به کشف مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق شدند.

جانشین مرزبانی خراسان رضوی افزود: در جهت برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت، مرزبانان هنگ مرزی تایباد در ایست و بازرسی هفده شهریور موفق شدند مقدار ۴ هزار و ۵۹۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۳ میلیون ریال را کشف کنند که متهمین و سوخت قاچاق جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی الصلاح تحویل داده شد.

وی گفت: قاچاق کالا به ویژه قاچاق سوخت سلامت اقتصادی جامعه را مورد هدف قرار داده و مبارزه با سودجویان و قاچاقچیان در دستور کار مرزبانان قرار دارد.