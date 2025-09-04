به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع در آئین افتتاح پاسگاه مرزی «یازتپه» با بیان اینکه «شهرهای مرزی اولین لایه‌های دفاعی و امنیتی کشور هستند»، اظهار کرد: اهمیت شهرستان مرزی سرخس در آن است که سالیان سال برادران شیعه و سنی در کمال همدلی و وحدت در کنار هم زندگی کرده و از کیان کشور دفاع کرده‌اند. روستاییان مرزنشین با فعالیت‌های کشاورزی و دامداری خود، علاوه بر رونق معیشت، به تولید امنیت نیز کمک کرده‌اند.

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی خدمت‌رسانی به مردم به‌ویژه در مناطق مرزی از اولویت‌های نیروهای نظامی و انتظامی است و پاسگاه مرزی یازتپه یکی از پایگاه‌هایی است که علاوه بر پوشش امنیتی چند روستای مهم، محل مراجعه مراجعان و پیگیری پرونده‌ها در تعامل با مراجع قضائی است.

وی تأکید کرد: اعتبار اجرای این پروژه از محل پنج درصد تملک دارایی‌های استان و با مساعدت استاندار خراسان رضوی، همراهی فرماندار شهرستان سرخس، تأمین شده و امروز به بهره‌برداری رسیده است.

شجاع با اشاره به اینکه «امنیت مهم‌ترین نیاز برای زندگی بشر است»، گفت: باید با جدیت این امنیت را تأمین کنیم و برای توسعه پاسگاه‌های مرزی تلاش بیشتری داشته باشیم. سهم شهرستان سرخس در حوزه امنیتی استان قابل‌توجه بوده و این مسیر را با حمایت‌های مسئولان استانی ادامه خواهیم داد.