  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

پرونده کلاهبرداری چند صد میلیاردی از مردم بشاگرد در حال پیگیری است

پرونده کلاهبرداری چند صد میلیاردی از مردم بشاگرد در حال پیگیری است

بندرعباس - رئیس حوزه قضایی شهرستان بشاگرد گفت: پرونده کلاهبرداری مالی به نام پرونده ح. ک در بشاگرد روند پیگیری را طی می‌کند و در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خواجه در این رابطه اظهار کرد: پرونده کلاهبرداری ح. ک معروف به حسن صالح در شهرستان بشاگرد در حال تحقیقات است و روال قانونی آن طی می‌شود از این رو شهروندان نباید به شایعات فضای مجازی توجه کنند.

وی افزود: متهم بیش از چند صد میلیارد از اموال نقدی و غیر نقدی مردم بشاگرد را به صورت قرار داد مضاربه کلاهبرداری کرده است و هم اکنون در زندان میناب است.

خواجه بیان کرد: این پرونده با توجه به شاکیان زیاد و لزوم بررسی اسناد و ردیابی اموال متهم زمان بر شده است و به زودی نتیجه تحقیقات اعلام می‌شود.

رئیس حوزه قضایی شهرستان بشاگرد خاطرنشان کرد: تاکنون دو پرونده کلاهبرداری که شباهت با پرونده نامبرده دارد و مبلغ کلاهبرداری و شاکیان زیادی دارد دراین شعبه تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: به عموم مردم هشدار می‌دهیم که از پرداخت سرمایه‌های خود و خانواده به افرادی که صلاحیت یا مجوز رسمی درخصوص فعالیت اقتصادی ندارند پرهیز کنند.

کد خبر 6576156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها