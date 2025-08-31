پرونده کلاهبرداری چند صد میلیاردی از مردم بشاگرد در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خواجه در این رابطه اظهار کرد: پرونده کلاهبرداری ح. ک معروف به حسن صالح در شهرستان بشاگرد در حال تحقیقات است و روال قانونی آن طی می‌شود از این رو شهروندان نباید به شایعات فضای مجازی توجه کنند.

وی افزود: متهم بیش از چند صد میلیارد از اموال نقدی و غیر نقدی مردم بشاگرد را به صورت قرار داد مضاربه کلاهبرداری کرده است و هم اکنون در زندان میناب است.

خواجه بیان کرد: این پرونده با توجه به شاکیان زیاد و لزوم بررسی اسناد و ردیابی اموال متهم زمان بر شده است و به زودی نتیجه تحقیقات اعلام می‌شود.

رئیس حوزه قضایی شهرستان بشاگرد خاطرنشان کرد: تاکنون دو پرونده کلاهبرداری که شباهت با پرونده نامبرده دارد و مبلغ کلاهبرداری و شاکیان زیادی دارد دراین شعبه تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: به عموم مردم هشدار می‌دهیم که از پرداخت سرمایه‌های خود و خانواده به افرادی که صلاحیت یا مجوز رسمی درخصوص فعالیت اقتصادی ندارند پرهیز کنند.