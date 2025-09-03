سید جواد سبحانی در گفتوگو با خبرنگار مهر از پرداخت ۱۷۰ میلیارد ریال مطالبات اردیبهشت پزشکان و داروخانههای طرف قرارداد در استان خبر داد.
وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از کادر درمان و ارتقای انگیزه خدمترسانی در مطبها و مؤسسات تشخیصی و درمانی استان انجام شده است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد تسویه بهموقع سایر مطالبات نیز باشیم.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل بیمه سلامت خراسان شمالی تصریح کرد: پرداخت بهموقع مطالبات، نقش مهمی در حفظ پایداری نظام سلامت و رضایتمندی پزشکان خواهد داشت.
نظر شما