  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۳۴

مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد بیمه سلامت در خراسان شمالی تسویه شد

مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد بیمه سلامت در خراسان شمالی تسویه شد

بجنورد_ معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل بیمه سلامت خراسان شمالی گفت: پرداخت مطالبات اردیبهشت پزشکان و داروخانه‌های طرف قرارداد بیمه سلامت در استان، در هفته دولت انجام شد.

سید جواد سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پرداخت ۱۷۰ میلیارد ریال مطالبات اردیبهشت پزشکان و داروخانه‌های طرف قرارداد در استان خبر داد.

وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از کادر درمان و ارتقای انگیزه خدمت‌رسانی در مطب‌ها و مؤسسات تشخیصی و درمانی استان انجام شده است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد تسویه به‌موقع سایر مطالبات نیز باشیم.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل بیمه سلامت خراسان شمالی تصریح کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات، نقش مهمی در حفظ پایداری نظام سلامت و رضایت‌مندی پزشکان خواهد داشت.

کد خبر 6576157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها