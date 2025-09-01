به گزارش خبرنگار مهر، رادیو فرهنگ با تولید و پخش برنامه «قرار آدینه» تلاش میکند تا یکی از بنیادیترین باورهای اسلامی یعنی مهدویت را از حصار مباحث نظری صرف خارج کرده و آن را بهعنوان فلسفهای زنده و کاربردی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان معرفی کند. این برنامه با نگاهی آیندهنگر و کارشناسانه، انتظار را از یک حالت منفعلانه به حرکتی فعال و مسئولانه تبدیل میکند.
برنامه هفتگی «قرار آدینه» هر جمعه ساعت ۱۱:۳۰ از آنتن رادیو فرهنگ پخش میشود. این برنامه محصول گروه تاریخ و اندیشه است و در مدت زمان پخش خود توانسته جایگاه ویژهای میان برنامههای مذهبی رادیو بیابد. آنچه «قرار آدینه» را متمایز میسازد، پرداختن به موضوع مهدویت نهفقط در بعد اعتقادی، بلکه در ارتباط با مسائل روزمره جامعه است.
محمدرضا حاجحیدری تهیهکننده «قرار آدینه» درباره این برنامه و رویکرد تحلیلی آن نسبت به یکی از اعتقادات شیعیان به خبرنگار مهر بیان کرد: مهدویت، یک باور درباره حقیقت و فلسفه زندگی و امیدبخشترین تفکر برای شیعیان در طول تاریخ بوده است. ما تلاش کردهایم تا در این برنامه، مهدویت را بهعنوان راهنمای عمل معرفی کنیم، نه صرفاً مفهومی ذهنی یا اعتقادی.
انتظار باید به حرکتی فعال و آگاهانه تبدیل شود
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین محورهایی که در «قرار آدینه» دنبال میشود، تغییر نگاه به مفهوم انتظار است. ما نمیخواهیم صرفاً درباره انتظار فرج صحبت کنیم، بلکه میخواهیم نقش هر مسلمان را در مسیر زمینهسازی ظهور تبیین کنیم. انتظار نباید به معنای دست روی دست گذاشتن باشد، بلکه باید به حرکتی فعال و آگاهانه تبدیل شود. در واقع، این برنامه تلاش میکند نگاه منفعلانه را به نگاهی سازنده و اجتماعی تغییر دهد.
به گفته او، بخش مهمی از این برنامه به تبیین وظایف فردی و اجتماعی مسلمانان در عصر غیبت اختصاص دارد. از همین روست که «قرار آدینه» تلاش میکند تا مخاطب در پایان هر قسمت، علاوه بر آشنایی با مبانی اعتقادی، راهکارهای عملی برای زیستن در فضای مهدوی را نیز بیاموزد.
تهیهکننده «قرار آدینه» درباره شیوههای پرداخت به این موضوع عنوان کرد: در این برنامه از زوایای مختلف به بحث مهدویت پرداخته میشود؛ از مباحث فلسفی و اعتقادی گرفته تا بررسی نشانههای ظهور و تحلیل وظایف منتظران. ما تلاش کردهایم تا یک منظومه کامل و جامع ارائه دهیم که هم پاسخگوی نیازهای فکری مخاطبان باشد و هم بتواند به شبهات موجود پاسخ دهد.
وی با اشاره به حضور کارشناسان حوزوی و دانشگاهی در این برنامه، تصریح کرد: گفتگو با صاحبنظران باعث میشود تا برنامه تنها در حد یک بحث نظری باقی نماند، بلکه به فضایی برای پرسش و پاسخ و تبادل دیدگاهها تبدیل شود. این امر به ویژه برای جوانانی که در جستجوی پاسخهای روشن و منطقی به سوالات خود هستند، اهمیت زیادی دارد.
نقش تفکر مهدوی در تقویت روحیه امید و عدالتخواهی
حاجحیدری عنوان کرد: مهدویت تنها یک باور شخصی یا اعتقادی فردی نیست، بلکه ظرفیت آن را دارد که بهعنوان موتور محرک اجتماعی عمل کند. یکی از اهداف اصلی ما در این برنامه، نشان دادن تأثیر مهدویت بر سبک زندگی اسلامی است. ما معتقدیم که تفکر مهدوی میتواند در تقویت روحیه امید، عدالتخواهی و آیندهنگری در جامعه نقش اساسی داشته باشد. اگر افراد جامعه بتوانند زندگی خود را بر پایه ارزشهای مهدوی بنا کنند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به امید نیاز دارد، افزود: ما در دنیایی زندگی میکنیم که بحرانها و مشکلات متعدد وجود دارد. تفکر مهدوی میتواند افق روشنی را پیش روی مردم قرار دهد و آنها را برای عبور از این بحرانها توانمند سازد. به همین دلیل، تقویت این نگاه نهتنها یک وظیفه فرهنگی، بلکه ضرورتی اجتماعی است.
حاجحیدری درباره نقش رسانه در تبیین و ترویج اندیشههای مهدوی نیز گفت: رسانه بهویژه رادیو، ظرفیت بالایی برای انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی دارد. رادیو به دلیل ارتباط صمیمی و بیواسطه با مخاطب، میتواند پیامهای عمیق را به شکلی ساده و قابل درک منتقل کند. ما در «قرار آدینه» تلاش کرده ایم این ویژگی را به بهترین شکل به کار بگیریم.
وی اضافه کرد: رسانهها باید در برابر موضوع مهدویت رویکردی مسئولانه داشته باشند. پرداختن به مهدویت نباید شعاری یا سطحی باشد. این موضوع نیازمند دقت، ظرافت و نگاه کارشناسانه است. به همین دلیل، حضور اندیشمندان در این برنامه برای ما اهمیت ویژهای دارد.
این تهیه کننده در پایان اظهار کرد: با نگاهی به ساختار و محتوای «قرار آدینه» میتوان دریافت که این برنامه تلاشی است برای بازتعریف انتظار در روزگار معاصر. مخاطبان در خلال هر قسمت، با ترکیبی از مباحث فلسفی، روایی، اجتماعی و کاربردی روبهرو میشوند؛ ترکیبی که میتواند هم بر غنای فکری آنان بیفزاید و هم در عمل به آنها راه نشان دهد.
