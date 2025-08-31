به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه استان قم با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یکی از پدیدههای کمنظیر تاریخ معاصر است، گفت: شاکر خدای متعال هستیم که عمر ما را در دوران مبارک انقلاب اسلامی قرار داد، انقلابی که با هدف برپایی حکومت اسلامی و زمینهسازی برای تمدن نوین اسلامی شکل گرفت.
فرمانده سابق سپاه استان قم افزود: در طول تاریخ، بهرغم تمام مجاهدتها و رهبریهای ائمه معصومین (ع)، هیچگاه شرایط جهانی برای تشکیل حکومتی با این سطح از اقتدار فراهم نشد و امروز ما شاهد شکلگیری حکومتی هستیم که نهتنها در داخل کشور، بلکه در سطح بینالمللی الهامبخش مستضعفان و آزادگان شده است.
سردار موحد با اشاره به نقش محوری امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب در تثبیت و تعالی انقلاب اسلامی گفت: تدابیر الهی و نگاه بلند امام خمینی (ره) و خلف صالح ایشان، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)، نقشههای شوم دشمنان اسلام را در اقصینقاط جهان خنثی کرده و این کشتی نجات را به ساحل امن رسانده است. به یاری خداوند متعال، این مسیر تا رسیدن به قله موعود و ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) ادامه خواهد یافت.
فرمانده سابق سپاه استان قم تأکید کرد: ما نظامیان با تمام وجود، خود را مأمور به مقدمهسازی برای ظهور میدانیم و این را افتخار خود میدانیم که در سنگر پاسداری از انقلاب اسلامی انجام وظیفه میکنیم. این مسیر، مسیر جهاد، خدمت، و ایمان است.
وی در ادامه ضمن تجلیل از همراهی نهادها و شخصیتهای مختلف در دوره مسئولیت خود، تصریح کرد: جا دارد از همراهی و همدلی علمای اعلام، مراجع عظام تقلید، مسئولین استانی، مدیران سپاه، فرماندهان، بسیجیان دلاور، پاسداران سلحشور و سربازان وظیفه استان قم صمیمانه قدردانی کنم و آنچه در این سالها محقق شد، حاصل همین همکاری، همافزایی و روحیه جهادی بود.
سردار موحد در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت سپاه به عنوان بازوی توانمند انقلاب اسلامی، گفت: از همه شما عزیزان درخواست دارم همانطور که در دوره مسئولیت بنده، همکاری و همراهی قابل توجهی داشتید، در دوره فرماندهی سردار فتحالله جمیری نیز با تمام توان همراه باشید. بیتردید هر چه سپاه مقتدرتر باشد، میتواند خدمترسانی شایستهتری به مردم و نظام اسلامی ارائه دهد.
