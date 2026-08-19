پورحیدری: ۲۳۳ طرح صنعتی گیلان پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان گیلان که با حضور سیدعباس حسینی مشاور وزیر صمت و هادی حق‌شناس استاندار گیلان برگزار شد، اظهار کرد: گیلان در مسیر تقویت زیرساخت‌های تولید و توسعه اشتغال گام‌های مؤثری برداشته است.

وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و طرح‌های صنعتی استان افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۷۵ واحد فعال با مجموع ۴۳۷ هزار و ۴۱ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال سرمایه مجوز و اشتغال‌زایی برای ۷۰ هزار و ۸۲۶ نفر در گیلان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه از مجموع واحدهای فعال، ۲ هزار و ۲۴۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری هستند، گفت: سایر واحدها نیز در قالب کارت شناسایی واحدها، پروانه رمزارز، پروانه فرش دستباف و مجوز تولید کالای دخانی فعالیت دارند.

بخش عمده واحدهای صنعتی گیلان کوچک و متوسط هستند

پورحیدری با اشاره به وضعیت اشتغال در واحدهای صنعتی استان بیان کرد: از مجموع واحدهای فعال، ۲ هزار و ۱۴۸ واحد کمتر از ۱۰۰ نفر اشتغال دارند، ۱۱۶ واحد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر و ۱۱ واحد نیز بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد ساختار غالب واحدهای صنعتی گیلان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و حمایت از این واحدها می‌تواند نقش مهمی در حفظ و توسعه اشتغال استان داشته باشد.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به طرح‌های صنعتی در دست اجرا تصریح کرد: ۲۳۳ طرح صنعتی در استان دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد هستند که برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها به ۱۲ همت سرمایه‌گذاری نیاز است.

صدور ۶۵ پروانه بهره‌برداری صنعتی در سال جاری

پورحیدری با اشاره به عملکرد اداره کل صمت گیلان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۲۸ مجوز شامل جواز تأسیس، طرح توسعه و بازسازی و نوسازی با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۸ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال و اشتغال‌زایی ۴۳۰ نفر صادر شده است.

وی افزود: همچنین ۶۵ پروانه بهره‌برداری با سرمایه مجوز ۶۱ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۱۹۳ میلیون ریال صادر شده که زمینه ایجاد یک هزار و ۵۴۸ فرصت شغلی را فراهم می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با تأکید بر تداوم حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا می‌تواند گام مؤثری در مسیر رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق شعار حمایت از تولید باشد.