نمایشگاه فرهنگی و هنری «روایت پرچمداران» در گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه همزمان با دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان گیلان، نمایشگاه فرهنگی و هنری «روایت پرچمداران» روز گذشته با حضور فرمانده سپاه قدس، استاندار گیلان، جمعی از مدیران کل، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و خانواده‌های شهدا افتتاح شد.

این نمایشگاه که با هدف پاسداشت مقام پرچمداران عرصه‌های ایثار، خدمت و فرهنگ برپا شده، مجموعه‌ای از آثار تجسمی، عکس‌ها، روایت‌های مستند و دستاوردهای حوزه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی استان را در معرض دید عموم قرار داده است.

مسئولان استانی در آئین افتتاح بر اهمیت حفظ یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کردند و اظهار داشتند که این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل‌های جدید با رشادت‌های پرچمداران انقلاب اسلامی است.