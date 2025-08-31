  1. استانها
  2. گیلان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان/ ۸

نمایشگاه فرهنگی و هنری «روایت پرچمداران» در گیلان افتتاح شد

رشت- نمایشگاه فرهنگی و هنری «روایت پرچمداران» همزمان با دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس گیلان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه همزمان با دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان گیلان، نمایشگاه فرهنگی و هنری «روایت پرچمداران» روز گذشته با حضور فرمانده سپاه قدس، استاندار گیلان، جمعی از مدیران کل، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و خانواده‌های شهدا افتتاح شد.

این نمایشگاه که با هدف پاسداشت مقام پرچمداران عرصه‌های ایثار، خدمت و فرهنگ برپا شده، مجموعه‌ای از آثار تجسمی، عکس‌ها، روایت‌های مستند و دستاوردهای حوزه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی استان را در معرض دید عموم قرار داده است.

مسئولان استانی در آئین افتتاح بر اهمیت حفظ یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کردند و اظهار داشتند که این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل‌های جدید با رشادت‌های پرچمداران انقلاب اسلامی است.

