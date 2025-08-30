به گزارش خبرنگار مهر، آئین اعزام کاروان بزرگ «خدمت بیمنت» با شعار «از شهدا به مردم» ظهر شنبه با حضور مسئول قرارگاه محرومیتزدایی سپاه، فرمانده سپاه قدس گیلان، استاندار گیلان و جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان استانی، در رشت برگزار شد.
این کاروان شامل ۱۵۱۳ خودروی حامل کمکهای مردمی است که به مناطق محروم استان گیلان اعزام شد.
«سرهنگ احمد ابراهیمی» مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان، در این آئین به ابتکار تاریخی آیتالله احسانبخش در سال ۱۳۶۵ اشاره کرد و گفت: در دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان، کاروان ۱۵۱۳ خودرویی بازسازی شد تا یاد و روحیه ایثار و خدمت بیمنت مردم گیلان احیا شود.
وی افزود: این طرح با اعتبار ۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، شامل ۵۰۰ سری جهیزیه، ۵۰۰ منبع آب ۱۰۰۰ لیتری، ۲۰۰ وانت حامل آرد و مقادیر قابل توجه مصالح ساختمانی برای بازسازی مناطق محروم است.
سرهنگ ابراهیمی همچنین تأکید کرد: اعضای این کاروان با اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری، همچنان در خدمت مردم، نظام و انقلاب خواهند بود.
در ادامه مراسم، کاروانهای خودرویی با بدرقه مسئولان و مردم به مناطق مختلف گیلان اعزام شدند تا به خانوادههای نیازمند، مناطق کمبرخوردار و طرحهای عمرانی و فرهنگی خدماترسانی کنند.
