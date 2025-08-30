به گزارش خبرنگار مهر، سردار اکبر غمخوار پیش از ظهر شنبه در اجلاسیه شهدای پشتیبانی دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان گیلان که در باغ موزه دفاع مقدس رشت برگزار شد، با اشاره به مشارکت بیش از ۱۰۰ هزار رزمنده در جبههها اظهار کرد: شهدای پشتیبانی با ایمان، جهاد و اطاعت از ولایت، در تأمین نیازهای جبهه و اعزام داوطلبانه به مناطق عملیاتی خوش درخشیدند.
وی با بیان اینکه استان گیلان به عنوان یک استان پیشگام در پشتیبانی فعال از جبهههای دفاع مقدس شناخته میشود، افزود: از سال ۱۳۶۵، بیش از ۱۵۰۰ کامیون از سوی مردم گیلان به جبهههای جنگ اعزام شد و این حرکت باعث شد تا سایر استانها نیز به این کارزار پشتیبانی بپیوندند.
سردار غمخوار تصریح کرد: نقش استان گیلان در پشتیبانی لجستیکی جبههها بینظیر بود و این استان در تأمین اقلام ضروری و پشتیبانی از عملیاتها در کنار دیگر استانها ایفاگر نقش خطشکن بود.
وی در ادامه به اعزام داوطلبان از شهرها و استانهای مختلف به مناطق جنگی اشاره کرد و افزود: مردم داوطلب در عرصههای مختلف از جمله آشپزی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و طبخ نان به جبههها اعزام میشدند و این حضور فعال، یکی از ارکان اصلی مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان بود.
فرمانده دوران پشتیبانی دفاع مقدس همچنین به کمبود سلاح در ابتدا و تأثیر مقاومت مردم ایران در ساخت و تأمین تسلیحات اشاره کرد و گفت: عراق با حمایتهای گسترده از سوی شرق و غرب، بهطور کامل مسلح شده بود، اما حضور مردم، خودباوری و تولیدات داخلی کشور، عوامل اصلی مقاومت و پیروزیهای مختلف بودند.
سردار غمخوار به نقش برجسته شهید حسن طهرانی مقدم در ساخت سلاحهای مورد نیاز جنگ اشاره کرد و گفت: سلاحهای موجود در دوران دفاع مقدس عمدتاً از غنائم دشمن بهدست میآمد و این امر موجب تغییر وضعیت جنگ و ارتقای توانمندی رزمندگان شد.
وی همچنین با اشاره به تلاشهای گسترده دشمن برای تضعیف روحیه ملت ایران در دوران پس از جنگ، افزود: دشمنان امروز با پمپاژ ناامیدی در جامعه، در تلاشند تا مردم را از آرمانها و ایمانشان دور کنند اما ما باید با بصیرت، آگاهی و تکیه بر ارزشهای دفاع مقدس در برابر این تهدیدات ایستادگی کنیم.
سردار غمخوار در پایان به انتقاد از ضعفهای مدیریتی و حکمرانی پرداخت و گفت: حکمرانی بدون قدرت، تدبیر و ارتباط با مردم، نمیتواند تکیهگاه جامعه باشد امروز باید کاستیها و کمبودها را پذیرفت، اما راهحل این مشکلات در شناخت واقعیتها و اطاعت از ولیفقیه است.
وی خاطرنشان کرد: عناصر اصلی عبور از بحرانها عبارتند از وحدت، پشتیبانی، قدرت و رهبری، که باید بر پایه ایمان، خدمت و اطاعت از ولایت شکل گیرند لذا تلاشهای امروز باید الهامگرفته از فداکاریهای شهدا باشد تا جامعهای با امید، عدالت و خدمت ساخته شود.
