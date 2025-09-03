به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیرخانی عصر چهارشنبه در آئین نکوداشت رضا شعبانی، استاد برجسته تاریخ کشور، با تجلیل از جایگاه علمی و فرهنگی این چهره ماندگار، بر نقش بیبدیل او در ترویج تاریخ و هویت ایرانی تأکید کرد.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نگاه عمیق شعبانی به فرهنگ ایران گفت: توجه ایشان به مام میهن و باور به جوهره صلحجوی فرهنگ ایرانی، ستودنی است.
وی عنوان کرد: او همواره بر این باور بود که فرهنگ ایران نهتنها حافظ خاک این سرزمین است بلکه در طول تاریخ هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و همواره در مقام دفاع ظاهر شده است.
وی با بیان اینکه شعبانی با وجود مدارک علمی و دانشگاهی برجسته، هیچگاه در برج عاج استادی نماند، تصریح کرد: او تاریخ را از فضای آکادمیک به میان مردم آورد و تلاش فراوانی برای آگاهیبخشی عمومی انجام داد.
امیرخانی تصریح کرد: شخصیت رسانهای او و پرهیز از نگاههای دوگانه و سطحی نشان از عمق اندیشه و اخلاق علمیاش دارد.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر علاقه خاص شعبانی به ایران و هویت ملی اظهار داشت: ایشان معتقد بود که فرهنگ این سرزمین، ستون اصلی حفظ استقلال و انسجام ملی است. نگاه او به تاریخ، نگاهی انسانی، اخلاقمدار و مبتنی بر واقعیتهای تمدنی ایران بود.
امیرخانی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این آئین، شعبانی را نماد تلفیق علم، اخلاق، هنر و مسئولیتپذیری دانست و ابراز امیدواری کرد: نسل جوان با مطالعه آثار و اندیشههای این استاد فرهیخته، مسیر شناخت هویت تاریخی و فرهنگی خود را با جدیت دنبال کند.
