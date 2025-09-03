استاندار قزوین: قزوین در قلب تمدن ایران جای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر چهارشنبه در آئین بزرگداشت رضا شعبانی، استاد برجسته تاریخ و چهره ماندگار علمی کشور، با اشاره به جایگاه فرهنگی استان قزوین، از تلاشهای این اندیشمند برجسته در حفظ و انتقال میراث تاریخی ایران قدردانی کرد.
نوذری با اشاره به هفته فرهنگی قزوین گفت: در روزهای اخیر دو رویداد مهم فرهنگی در استان برگزار شد؛ رونمایی از کتاب پاسیاد پسر خاک که روایت زندگی و مجاهدتهای مرحوم ابوترابی است و امروز نیز بزرگداشت رضا شعبانی یکی از مفاخر ملی است.
وی با تأکید بر اهمیت مطالعه تاریخ در حفظ هویت ملی افزود: فرهنگ ایران ما را به همبستگی و یکدستی میرساند.
استاندار قزوین اضافه کرد: مردمان ما در جنگ ۱۲ روزه که نظام جهانی آمده بود تا ایران را از ما بگیرد ایستادگی کردند.
وی تصریح کرد: تاریخ باستان و دوران پس از اسلام ایران پر از اتفاقات ارزشمند و پرافتخار است و باید خوانده و منتقل شود، زیرا ملتی که تاریخ را نخواند، محکوم به تکرار آن خواهد بود.
استاندار قزوین با اشاره به نقش تاریخی این شهر در تمدن ایران تصریح کرد: قزوین شهری با جایگاه ویژه در تاریخ و فرهنگ ایران است.
نوذری عنوان کرد: بسیاری از شخصیتهای برجسته تاریخی، فلسفی و جغرافیایی که بر مسائل اجتماعی و سیاسی کشور اثرگذار بودهاند، از این دیار برخاستهاند. امروز به داشتن شخصیتهایی چون شعبانی افتخار میکنیم.
نوذری در پایان خاطرنشان کرد: نسلی از دانشجویان توسط شعبانی تربیت شدهاند که هویت و تاریخ این سرزمین را دنبال میکنند. امیدواریم خداوند سایه ایشان را بر این سرزمین حفظ کند.
نظر شما