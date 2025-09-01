بیمارستان شهدای الاقصی در غزه برای چهاردهمین بار بمباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره قطر به نقل از یک منبع در بیمارستان شهدای الاقصی در غزه اعلام کرد: رژیم صهیونیستی بار دیگر این بیمارستان را هدف قرار داد و ساختمان درمانگاه سرپایی این بیمارستان را بمباران کرد که بر اثر آن تعدادی از بیماران شهید و مجروح شدند.
دفتر اطلاعرسانی دولت فلسطین در غزه با محکوم کردن حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی و بیمارستانی در این منطقه اعلام کرد که ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی بار دیگر بیمارستان شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح را هدف حمله قرار داد و این حمله برای چهاردهمین بار متوالی رخ میدهد.
به گفته این نهاد فلسطینی، هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل یک خیمه درون محوطه بیمارستان را که محل اسکان آوارگان بود، بمباران کردند که در نتیجه آن شماری از فلسطینیها زخمی شدند و جان بیماران به خطر افتاد.
منابع بیمارستانی نیز گزارش دادند که ساختمان درمانگاه سراپایی و اطراف آن در این مرکز درمانی هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که منجر به مجروح شدن چند بیمار و همراهان آنان شد.
دفتر اطلاعرسانی دولت فلسطین در غزه ضمن محکوم کردن این اقدام، تاکید کرد که تکرار حملات رژیم اسرائیل به مراکز درمانی، نقض آشکار تمامی قوانین و معاهدات بینالمللی و انسانی است و نشان میدهد که رژیم صهیونیستی بصورت عمدی زیرساختهای بهداشتی و درمانی را به عنوان بخشی از سیاست نسلکشی و کوچ اجباری در نوار غزه هدف قرار میدهد.
حماس: بمباران بیمارستان شهدای الاقصی جنایت جنگی آشکار است
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای خواستار تحرک فوری برای توقف نسلکشی وحشیانه صهیونیستها در غزه شد.
حماس افزود که حمله هوایی ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل و تروریست رژیم صهیونیستی به ساختمان درمانگاههای بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح، جنایت جنگی آشکار است که هدف آن نابودی باقیمانده بخش درمانی و زیرساختهای غیرنظامی در نوار غزه است.
این جنبش افزود: ما از اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن میخواهیم برای توقف جنایات وحشیانه نسلکشی و نیز حفاظت از غیرنظامیان، بیمارستانها و مؤسسات عمومی، دست به اقدامی جدی بزنند.
نظر شما