عزاداری مردم مازندران در شهادت امام عسکری (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت یازدهمین امام شیعیان، حضرت امام حسن عسکری (ع)، استان مازندران در ماتمی عمیق فرو رفته است و در کوچهها و خیابانهای شهرهای استان، بیرقهای سیاه و پوسترهای یادبود امام عسکری نصب شده است.
همچنین مراسمهای مذهبی و عزاداری همزمان با شب شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) در مساجد و حسینیه های استان برپا شد و سخنرانان مذهبی با اشاره به فرازهایی از زندگی باخیر و برکت امام یازدهم، صبر، تقوا و ایستادگی در برابر ظلم را اصلیترین پیامهای آن امام بزرگوار مطرح کردند.
مازندران در شب و سالروز شهادت امام عسکری (ع)، استان مازندران در ماتم فرو میرود، اما این ماتم همراه با یاد و درسهای زندگی آن امام بزرگوار، دلها را به هم نزدیکتر کرده و پیوندی ناگسستنی میان مردم و اهل بیت برقرار میسازد.
در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) قرار است آئینهای عزاداری و دسته روی در برخی مناطق استان مازندران برپا شود.
