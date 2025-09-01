معاون وزیر بهداشت: جنگ ۱۲ روزه ماهیت علمی هم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین آخوندزاده، در برنامه «صبح بخیر ایران» شبکه یک سیما، افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه بسیاری از دانشمندان، چهرههای دانشگاهی و اعضای هیئت علمی کشورمان را مورد هدف قرار داد. این جنگ در ظاهر یک جنگ نظامی بود اما ماهیت علمی هم داشت.
وی خاطرنشان کرد: در ۴۵ سال گذشته و به ویژه با شروع جنگ تحمیلی ۸ ساله، دشمنان تحریمهای علمی ستمگرانهای را بر علیه ایران اعمال کردند که در بعضی از دورهها بیشتر هم شده است. این تحریمها در حال حاضر در شدیدترین وضعیت خود قرار دارد و یک تحریم بزرگ و همه جانبه علیه رشد علمی و پژوهشی ایران شکل گرفته است.
آخوندزاده تصریح کرد: هدف دشمنان ممانعت از دسترسی ایران به قلههای دانش و پژوهش است و میخواهند نیروی انسانی نخبه و به خصوص جوانان ما را مجبور به مهاجرت کنند.
معاون وزیر بهداشت درباره وظایف حاکمیت و وزارت بهداشت در قبال تحریمهای علمی بیان کرد: ما باید حداکثر حمایت را از نیروهای علمی و پژوهشی کشور داشته باشیم و هر آفند دشمن را با یک پدافند جواب بدهیم. دشمنان حتی مقالات علمی و پژوهشی دانشمندان و پژوهشگران ایرانی را نیز مشمول تحریم قرار دادهاند و اگر در گذشته ۳۰ درصد از مقالات دانشمندان ایرانی به علت تحریمها رد میشد، پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر این میزان بسیار بیشتر شده است. در این شرایط وزارت بهداشت باید با در پیش گرفتن سیاستهایی از جمله نمایه کردن مجلات علمی و پژوهشی داخلی در سطح بینالمللی با این تحریمها مبارزه کند.
آخوندزاده با اشاره به انتشار ۵۰۰ مجله علمی و پژوهشی در وزارت بهداشت یادآور شد: ۳۰۰ مجله از این تعداد در ابعاد بینالمللی نمایه میشوند که اقدام بزرگی است.
وی خاطرنشان کرد: در حالیکه یکی از راههای دور زدن و خنثی کردن تحریمها حضور هرچه بیشتر دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در مجامع و کنگرههای بینالمللی است، اما دشمنان به دانشمندان ما برای شرکت در این مجامع ویزا نمیدهند که این وضعیت پس از جنگ ۱۲ روزه تشدید نیز شده است.
معاون وزیر بهداشت در تشریح اقدامات پژوهشی درباره جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: ما یک کمکاری درباره دوران دفاع مقدس داشتیم که البته به فضای آن دوران باز میگردد. برای مثال، آنطور که باید و شاید درباره مصدومان شیمیایی مقاله و پژوهش در سطح دنیا منتشر نکردیم، در حالی که اتفاق بزرگ و نادری بود. به همین دلیل من و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که تعدادمان به ۲۳ هزار نفر میرسد، پس از جنگ ۱۲ روزه شروع به نوشتن مقالات علمی درباره مظلومیت ایران در عرصههای مختلف کردیم که امیدواریم امکان چاپ در رسانههای بینالمللی دنیا را پیدا کنند.
رئیس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ادامه داد: هدف اولیه نوشتن ۳۰ مقاله بود که تا به امروز ۵ مقاله در رسانههای بینالمللی به چاپ رسیده است. در یکی از این مقالات با عنوان «پزشکان شهید میشوند، از غزه تا تهران»، به زندگی ۶ پزشک پرداخته شده که در جریان حمله رژیم صهیونی به شهادت رسیدند. همچنین مقاله دیگری با عنوان «کلاسهای درس میدان جنگ: به ایران حمله کردند»، بر دانشمندان فیزیکدان که مورد ترور قرار گرفتند، متمرکز است.
آخوندزاده درباره سطح علمی دانشمندان ایرانی در قیاس با دانشمندان منطقه تاکید کرد: عملکرد دانشگاههای ما با توجه به سرمایهگذاری صورت گرفته در بخش علم، پژوهش و فناوری بهینه بوده است. فراموش نکنید که سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی کشور فقط نیم درصد است. با این حال، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ ایران رتبه اول را در منطقه به لحاظ پژوهش داشته است. البته نباید اجازه بدهیم که تشدید تحریمهای علمی باعث شود تا این جایگاه را از دست بدهیم.
نظر شما