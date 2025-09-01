نوسازی و بازسازی خانه‌ محرومان توسط گروهی جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، گروه جهادی شهید حکمت در شهرستان نقده استان آذربایجان غربی از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. این گروه که در ابتدا با جمعی دوستانه و هیئتی به نام «محبین الائمه» شکل گرفت، با ۲۰ نفر کار خود را شروع کرد و نخستین اقدامات آن در حوزه عمرانی و تعمیر منازل محرومان در مناطق روستایی بود. طی سال‌های گذشته بیش از صد اردوی جهادی توسط این گروه در داخل شهرستان نقده برگزار شده و خدماتی همچون ساخت سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه برای خانه‌های روستایی انجام گرفته است.

اصغر فرزانه، متولد ۱۳۷۰ و دارای مدرک دیپلم، مسئولیت این گروه جهادی را بر عهده دارد. به گفته او، محدوده اصلی فعالیت‌ها شهر نقده و روستاهای اطراف است، اما در زمان وقوع بلایای طبیعی، گروه در سایر مناطق کشور نیز حضور می‌یابد. این گروه در زلزله کرمانشاه، سیل لرستان و زلزله خوی به امدادرسانی پرداخته است. مهم‌ترین فعالیت آنان در زلزله خوی انجام شد؛ جایی که تخریب و پاکسازی ۲۰۰ خانه را به طور کامل بر عهده گرفتند. به دلیل نزدیکی منطقه، امکان انتقال تجهیزات و حضور مستمر برای آنان فراهم بود و به مدت ۳۵ روز در این حادثه خدمت‌رسانی کردند. در زلزله کرمانشاه و سیل لرستان نیز حدود ۱۰ روز فعالیت داشتند.

علاوه بر کارهای عمرانی، این گروه به صورت متناوب تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی و همچنین تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند را انجام داده است. تعداد نیروهای حاضر در اردوها بسته به نوع فعالیت متفاوت است و همکاری‌هایی با ارگان‌هایی مانند سپاه، بسیج سازندگی، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد علوی دارند. بخشی از منابع مالی گروه از این نهادها تأمین می‌شود و مابقی نیازها با مشارکت خیرین و اعضای هیئت‌امنا فراهم می‌گردد.

در سال‌های اخیر این گروه جهادی وارد حوزه اشتغال‌زایی نیز شده است. پیش‌تر اقداماتی محدود مانند تهیه چرخ خیاطی برای خانواده‌های نیازمند انجام داده بودند، اما اکنون برنامه‌ای جدی‌تر برای توسعه این بخش در نظر دارند. آنان در همکاری با ستاد اجرایی فرمان امام قصد دارند گلخانه و کارگاه تولید پوشاک راه‌اندازی کنند. گروه جهادی شهید حکمت همچنین در «اطلس جهادی» کشور ثبت شده است.