۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

شب جنجالی یاران مسی و درگیری در یک فینال؛ سوارز بازهم حرکت زشت کرد!

دیدار فینال رقابت های لیگ کاپ کونکاکاف با درگیری بازیکنان دو تیم بعد از سوت داور همراه بود اما لیونل مسی خودش را از این درگیری دور نگه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار فینال لیگ کاپ کونکاکاف بامداد امروز دوشنبه (۱۰ شهریور) بین تیم های اینترمیامی و سیاتل برگزار شد که طی آن یاران لیونل مسی ۳ بر صفر برابر حریف خود تن به شکست دادند.

لیونل مسی که نفش تاثیرگذاری در تیم اینترمیامی دارد در این دیدار هم حضور داشت اما با وجود تلاشی که کرد نتوانست مانع از شکست سنگین تیمش در دیدار فینال شود و یک جام را از دست داد.

اتفاقات جنجالی این دیدار اما بعد از سوت پایان بازی رخ داد که طی آن بازیکنان و اعضای کادر فنی دو تیم با یکدیگر درگیر شدند و به زد و خورد پرداختند. البته لیونل مسی که اصولا از چنین صحنه هایی دوری می کند، بازهم ساکت و آرام در کناری ایستاد و به بازیکنان حریف دلداری داد.

در مقابل لوئیس سوارز که پیش از این هم در تیم های مختلف رفتار غیرورزشی و ناشایست انجام داده بود به سمت بازیکن حریف آب دهان پرتاب کرد و نفش پررنگی در درگیری ها داشت.

