به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۱ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۳، مسیر از پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد یک‌طرفه می‌شود تا بار ترافیکی در این محور کاهش یابد و تسهیل در حرکت ایجاد شود.

جانشین پلیس راه از رانندگان و مسافران خواست که در صورت قصد بازگشت از استان مازندران به سمت تهران، از مسیرهای جایگزین محور هراز، فیروزکوه و آزادراه رودبار-منجیل یا آزادراه رشت-قزوین استفاده کنند.

سرهنگ محبی تأکید کرد: این محدودیت‌ها با هدف روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی مسیرها اعمال شده است و از همکاری شهروندان سپاسگزاریم.