ورودی آب سدهای کشور ۴۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدیدترین آمار وزارت نیرو، ورودی آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۲۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون متر مکعب رسیده است، در حالی که همین رقم در سال گذشته تا همین زمان، ۴۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون متر مکعب بوده که کاهش ۴۲ درصدی ورودی‌ها را نشان می‌دهد.

همچنین میزان خروجی آب از سدهای کشور در این مدت ۲۸ میلیارد و ۵۳۰ میلیون متر مکعب بوده است، در حالی که سال گذشته تا این زمان ۳۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون متر مکعب بوده، که بیانگر کاهش ۲۳ درصدی خروجی‌هاست. به این ترتیب با مدیریت خروجی، موجودی آب مخازن نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کاهش یافته، در حالی که ورودی‌ها با افت ۴۲ درصدی روبه‌رو شده‌اند.

حجم موجودی آب سدهای کشور تاکنون به ۲۰ میلیارد متر مکعب رسیده است، در حالی که سال گذشته این عدد ۲۶ میلیارد و ۵۳۰ میلیون متر مکعب بوده و کاهش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی سدهای کشور در حال حاضر ۳۹ درصد است، هرچند این رقم در استان تهران که منطقه‌ای پرجمعیت و پرمصرف است، حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود.

طبق آمار وزارت نیرو، وضعیت برخی سدها به شرح زیر است:

- استان تهران و البرز: سد امیرکبیر با کاهش ۷۰ درصد، سد لار ۳۲ درصد، سد طالقان ۳۳ درصد و سدهای لتیان و ماملو ۴۴ درصد کاهش داشته‌اند.

- استان خراسان رضوی: سد دوستی ۷۰ درصد کاهش و سد طرق ۵۹ درصد کاهش داشته‌اند.

- سایر سدهای کشور: سد کرخه ۵۵ درصد، سد مارون ۶۶ درصد، سد ۱۵ خرداد ۳۷ درصد، سد رودبال داراب ۷۸ درصد، سد استقلال ۷۷ درصد، سد شمیل و نیان ۹۹ درصد، سد سفیدرود در گیلان ۸۱ درصد، سد واشمگیر در گلستان ۱۰۰ درصد، سد نساء در کرمان ۶۰ درصد، سد تهم در زنجان ۵۱ درصد کاهش یافته‌اند.

- چاه نیمه‌های استان سیستان و بلوچستان ۲۲ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند.

- سد پیشین در سیستان و بلوچستان ۶۳ درصد، سد دو برج ۴۹ درصد و سد نهرین در خراسان جنوبی ۵۴ درصد کاهش داشته‌اند.

- سد کمال صالح در استان مرکزی نیز ۴۶ درصد کاهش حجم آب را ثبت کرده است.