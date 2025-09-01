چالش جدید احراز سن نوجوانان استرالیایی در شبکه های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارشی که توسط دولت استرالیا تهیه شده، نشان می دهد نرم افزاری که با کمک سلفی سن کاربران را حدس می زند، می تواند حضور نوجوانان در شبکه های اجتماعی را مسدود کند اما برخی افراد با سطح بالایی از عدم صحت تشخیص روبرو شدند و همین امر نگرانی هایی را درباره راه اندازی این نرم افزار در دسامبر سال جاری میلادی ایجاد کرده است.

در این گزارش نوشته شده محصولات تخمین سن مبتنی بر عکس به طور کلی دقیق، سریع و حافظ حریم خصوصی هستند اما در خصوص افرادی که به حداقل سن 16 سالگی نزدیک می شوند، این نتایج بدتر می شود. یافته‌ها نشان می‌دهد پس از اجرایی شدن ممنوعیت در ماه دسامبر، تجربه‌ای متفاوت پیش رو خواهد بود و افراد سفید پوست که سه سال بیشتر از سن تعیین شده دارند، با کمترین اختلال مواجه خواهند شد، اما غیرسفید پوست و دختران نوجوان با چالش‌هایی روبرو خواهند شد.

این فرایند برای پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، از اینستاگرام متا تا یوتیوب آلفابت، پیچیده‌تر خواهد بود، زیرا طبق قانون، آنها باید اثبات کنند اقدامات معقولی برای ممنوعیت کاربران زیر ۱۶ سال انجام می‌دهند و در غیر این صورت ممکن است با جریمه‌ای تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه می شوند.

آزمایش مذکور نشان داد دقت سیستم برای افراد بالای ۱۹ سال زیاد است، اما افرادی که تا سه سال بیشتر یا کمتر از سن تعیین‌شده هستند، در «منطقه خاکستری» قرار می‌گیرند که در آن میزان عدم‌اطمینان سیستم بالاتر است.

طبق گزارش، کاربران ۱۶ ساله با احتمال ۸.۵ درصد ممکن است به‌اشتباه به‌عنوان افراد زیر سن قانونی شناسایی شوند. بنابراین ممکن است نیاز باشد این افراد به روش‌های تکمیلی تأیید هویت مانند احراز هویت با کارت شناسایی یا دریافت رضایت والدین هدایت شوند. در این گزارش آمده است: در حالی‌ که سیستم‌ها به طور کلی میان گروه‌های متنوع کاربران عملکرد خوبی داشتند، برخی از آن‌ها دقت کمتری را در مورد سالمندان وکاربران غیرسفید پوست نشان دادند.»

کارشناسان رسانه‌های اجتماعی معتقدند این گزارش تردیدهایی را در مورد امکان اجرای موفق این ممنوعیت ظرف سه ماه آینده مطرح می‌کند.