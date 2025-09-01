به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین صبح روز دوشنبه در جلسه با استاندار آذربایجان شرقی در تبریز اظهار کرد: ۶۰ درصد تسهیلات در تهران و بقیه در کل کشور پرداخت می‌شود و در خصوص این موضوع چندین پروژه تعریف کردیم و افرادی را مسئول کردیم تا اصلاح کنیم و رئیس جمهور چندین جلسه برگزار کرده تا اصلاح شود.

وی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و شخص رئیس‌جمهور، توزیع عادلانه‌تر منابع و تسهیلات بانکی در سراسر کشور است. در حال حاضر بخش زیادی از تسهیلات در تهران پرداخت می‌شود و سایر استان‌ها سهم کمتری دارند. برای رفع این مشکل، چندین پروژه تعریف و مسئولانی تعیین شده‌اند تا سازوکار جدیدی طراحی کنند.

فعلاً دیگر ارز ترکیبی نمی‌دهیم



رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت.

محمدرضا فرزین افزود: فعلاً دیگر ارز ترکیبی نمی‌دهیم و قرار شد همچنان ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تخصیص و تأمین شود که این اقدام نیز هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد.

راهکار اصلی تفویض اختیار است

وی ادامه داد: راهکار اصلی، تفویض اختیارات بیشتر به شعب بانکی استان‌ها و شهرستان‌هاست تا متقاضیان مجبور نباشند پرونده‌های خود را به تهران ارسال کنند.

وی افزود: بخشی از این روند در اختیار بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی است، اما بخشی دیگر به تصمیم شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها بازمی‌گردد که منابع مالی خود را اغلب به تهران منتقل می‌کنند.

فرزین خاطرنشان کرد: در این زمینه، نقش استانداران و نمایندگان استان‌ها بسیار مهم است تا با شرکت‌های بزرگ و مادر مذاکره کنند و آنها را به نگهداری بخشی از منابع مالی در همان استان ملزم سازند. این اقدام می‌تواند به افزایش تسهیلات بانکی و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور کمک کند.