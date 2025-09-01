سفر رئیس بانک مرکزی به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی صبح دوشنبه در سفری یک‌روزه وارد تبریز شد تا وضعیت اقتصادی و بانکی منطقه را بررسی کند. این سفر به منظور بررسی و اتخاذ تصمیمات میدانی درباره تسهیل فرآیند صادرات و رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان در بخش سرمایه در گردش، دیدار و گفتگو با تجار و بازرگانان، شرکت در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، دیدار و گفتگو با نماینده ولی‌فقیه در استان انجام می‌شود.

گفتگو با مدیران استانی آذربایجان شرقی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان، دیدار با مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی و استاندار، بازدید از کارخانه تراکتورسازی و گفتگوی با مدیران صنعتی از برنامه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر به استان آذربایجان شرقی اعلام شده است.

در این سفر معاونان ارزی، سیاست‌گذار پولی، تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، اعضای هیئت عالی، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، فرزین را همراهی می‌کنند.