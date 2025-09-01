به گزارش خبرنگار مهر، علی زراعتگر صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به آغاز طرح شناسایی و جمع‌آوری ژنوتیپ‌های برتر زرشک بی‌دانه از سال ۱۳۸۸، افزود: از میان ۱۱۴ ژنوتیپ زرشک دانه‌دار و بی‌دانه، ژنوتیپ B۴ به‌عنوان رقم امیدبخش انتخاب شده است.

به گفته وی این رقم زرشک تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

زراعتگر ویژگی‌های ژنوتیپ B۴ را شامل عملکرد یک تا یک و نیم برابر کلون تجاری زرشک بی‌دانه، وزن دانه دو برابر زرشک معمولی، رسیدگی حدود ۱۵ روز دیرتر، قدرت پاجوش‌دهی بالا و رنگ روشن شاخساره دانست.

وی همچنین ادامه داد: این ژنوتیپ دارای خارهای ریزتر و کمتر نسبت به کلون‌های تجاری است و می‌تواند آسیب‌های ناشی از عملیات هرس، تربیت و برداشت را کاهش دهد.

طبق آمارهای رسمی، سطح زیرکشت زرشک در کشور حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار است که سهم استان خراسان جنوبی از این میزان ۲۷ هزار و ۲۰۰ هکتار برآورد می‌شود.