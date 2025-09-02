سیستم بازاریابی حرفه ای در بازار عناب وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر سید محمود هاشمی زاده صبح سه شنبه در جشنواره استانی عناب گفت: با وجود ظرفیتهای فراوان محصول عناب در حوزه اشتغالزایی، سلامت و صادرات، همچنان این محصول در سطح داخلی نیز به خوبی معرفی نشده و زنجیره ارزش آن به صورت جزیرهای و ناقص باقی مانده است.
عضو اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان عناب همچنان از کمبود درآمد و فقدان بازار مناسب رنج میبرند، اظهارکرد: محصولی که با مشقت در دل کویر به ثمر میرسد، نباید بدون بستهبندی، بدون هویت و تنها در حد یک آجیل سنتی عرضه شود. این ظلم به کشاورز و محصول است.
وی با اشاره به خاطرهای از دوران دانشجوییاش در دانشگاه کشاورزی، ادامه داد: تابلویی از افتخارات دانشکده کشاورزی به دست خودم طراحی کرده بودم، اما زمانی که به دانشگاه برگشتم، دیدم تمام دستاوردها خط خورده بود. این اتفاق برایم تلنگر شد.
عضو اتاق اصناف کشاورزی ایران بیان کرد: امروز هم وقتی از چرخههای ناتمام تولید و معرفی عناب عبور میکنیم، حس همان تابلوی خطخورده را داریم؛ حاصل سالها زحمت، بینتیجه مانده است.
هاشمیزاده وضعیت فعلی زنجیره تولید عناب را حاصل عملکردهای پراکنده دانست و تصریح کرد:
مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کارهای ارزشمندی انجام دادهاند و بخش تولید نیز خوب عمل کرده، اما حلقه واسطی برای پیوند این تلاشها وجود ندارد.
وی ادامه داد: نه فناوری تولید به سرمایهگذار منتقل میشود، نه بازار مناسبی برای فروش فراهم شده است.
هاشمی زاده با انتقاد از نبود سیستم بازاریابی حرفهای برای محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: در بسیاری از استانهای کشور، مردم حتی نام عناب را نشنیدهاند و وقتی در داخل کشور کار اساسی نکردهایم، چگونه انتظار صادرات و موفقیت بینالمللی داشته باشیم.
عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور با اشاره به خواص فراوان دارویی این محصول گفت: عناب سرشار از آنتیاکسیدان، آهن، پتاسیم و ویتامینهاست، آرامبخش، ضد التهاب و ضد سرطان است؛ اما سوال اینجاست که آیا تولیدکنندهای که این محصول را با جان و دل پرورش میدهد، واقعاً از آن درآمدی دارد؟
وی تأکید کرد: مشکل اصلی، جزیرهای عمل کردن است و حلقههای علمی، تولیدی، سرمایهگذاری و بازاریابی بههم وصل نشدهاند.
هاشمیزاده با بیان اینکه عناب، زرشک و زعفران سه گنجینه بزرگ کشاورزی استان هستند، اظهار داشت: این محصولات باید به محور توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند و اما لازمه آن، ایجاد زنجیره کامل ارزش از تولید تا فرآوری و صادرات است.»
وی در پایان با اشاره به تجربه موفق جشنواره زرشک در سالهای اخیر گفت: برگزاری جشنوارهها میتواند در ایجاد توجه ملی و برنامهریزی دقیق برای این محصولات نقشآفرین باشد.
عضو اتاق اصناف کشاورزی ایران بیان کرد: امیدوارم خروجی این جشنوارهها، نه فقط تقدیر و تبلیغ، بلکه بهبود ملموس در وضعیت کشاورز، تولید، اشتغال و اقتصاد استان باشد.
