ظهور حضرت مهدی (عج) و نجات بشر باور مشترک همه ادیان و مذاهب

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه گلوی: شیعیان در سراسر عالم امروز را در سوگ سالروز شهادت امام یازدهم حضرت حسن عسکری (ع)، عزاداری کردند. پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) در چنین روزی (هشتم ماه قمری ربیع الاول) مقام امامت به فرزند ایشان، حضرت مهدی (عج) منتقل شد. امام زمان (عج) در زمان غیبت صغری هدایت جامعه اسلامی را به‌صورت مخفیانه بر عهده داشتند تا زمینه برای ظهور ایشان فراهم شود. ظهور امام زمان، نوید بخش نجات بشر و برقراری عدالت در جهان است.

مردم در دوران غیبت، باید با صبر و تقوا و پیروی از آموزه‌های اهل‌بیت، آماده ظهور منجی شوند. ظهور ایشان با سرنگونی ظلم و فساد، برقرار کردن حکومت عدل الهی و هدایت انسان‌ها به مسیر حق همراه است. در این مسیر، آرزوی نجات مستضعفان و مظلومان، تحقق می‌یابد و ظلم و ستم نابود می‌شود.

مهدی موعود محور وحدت مذاهب اسلامی و امید نجات بخش مردم غزه است

حضرت مهدی (عج) مظهر امید و رحمت برای تمامی انسان‌ها و محور مشترک تمام ادیان الهی و مذاهب اسلامی شیعه و سنی است. نجات مردم غزه و تمامی مظلومان، نشانه روشن تحقق این وعده الهی است که دل‌های مؤمنان را به آینده‌ای روشن امیدوار می‌کند.

ظهور ایشان عدالت را برای همه انسان‌ها، اعم از شیعه و اهل سنت برقرار می‌کند و مستضعفان، مانند مردم غزه، نجات می‌یابند. انتظار و درخواست ظهور ایشان یکی ازدستورالعمل های دینی مشخص شده از جانب خداوند برای ظهور منجی عالم است.

زمین هرگز از حجت خدا خالی نمی‌ماند

امام جمعه نیکشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام در سال ۲۶۰ هجری قمری نقطه عطفی حساس و حیاتی در تاریخ امامت محسوب می‌شود و به نوعی پایان حضور علنی امامان معصوم در جامعه بود. پیش از ایشان، همه ائمه بزرگوار در میان مردم حضور داشتند و به امر امامت و ولایت می‌پرداختند، اما پس از شهادت حضرت، جریان امامت به دلیل شرایط خاص به حضور مخفیانه در جامعه درآمد و امام زمان (عج) در پس پرده غیبت قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی یعقوبی با اشاره به معرفی امام زمان (عج) توسط امام حسن عسکری (ع)، بیان کرد: این معرفی محدود و در دیدارهای خصوصی انجام شد تا امنیت جان امام (عج) حفظ شود. افراد خاصی شاهد تولد و رشد امام زمان (عج) بودند. امام عسکری (ع) با این اقدامات، امامت و ولایت جامعه را حفظ و تثبیت کردند و نشان دادند که زمین هرگز خالی از حجت نخواهد بود.

ایشان با بیان جایگاه ولی فقیه در دوران غیبت کبری گفت: در حال حاضر نایب عام امام زمان (عج)، ولی فقیه است که رهبری انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و مردم ولایتمدار استان همواره پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

بهره‌وری علمای اهل سنت از امام حسن عسکری (ع) در زمان زندگی ایشان

امام جمعه نیکشهر همچنین به اهمیت وحدت و همدلی میان مسلمانان و اهل سنت اشاره کرد و افزود: امام حسن عسکری (ع) در دوران امامت خود، با اهل سنت نیز روابط علمی و اجتماعی داشتند. ایشان به نشر معارف اسلامی و پاسخگویی به شبهات توجه داشتند و با حفظ تقوا و رعایت تقیه، پیام دین را به دیگر مسلمانان منتقل می‌کردند.

علمای اهل سنت نیز به شخصیت والای ایشان احترام می‌گذاشتند و از اخلاق و دانش امام بهره می‌بردند، این نشان‌دهنده تعامل سازنده و وحدت اسلامی در آن زمان بود.

حجت الاسلام یعقوبی به شخصیت نورانی امام حسن عسکری و امام زمان اشاره کرد و گفت: امام حسن عسکری (ع) در تعامل با مردم اعم از شیعه و سنی بر وحدت و همدلی تأکید داشتند و با وجود محدودیت‌ها و حصر خانگی از سوی حکومت عباسی، به هدایت مردم و کرامات متعدد خود ادامه دادند.

وی درباره مسائل جهانی و مظلومیت مردم غزه اظهار داشت: مرزهای اسلام، مرزهای عقیدتی است و تمام مسلمانان جهان، فارغ از موقعیت جغرافیایی، اعضای یک خانواده بزرگ اسلامی هستند. امروز کودکان و مردم بی‌پناه غزه، بخشی از امت اسلامی ما محسوب می‌شوند و حمایت از آنان از اصول اساسی وحدت و انسجام امت اسلام است.

امام جمعه نیکشهر بیان کرد: وجود امام زمان (عج) در عصر حاضر، با نورانیت و هدایت خویش، زمینه برکت و روزی برای جامعه را فراهم می‌کند و توجه و عمل به توصیه‌های ایشان موجبات رضایت و دعای امام زمان را به همراه خواهد داشت.

وی در پایان ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام، بر اهمیت استمرار ارتباط با امام زمان، کمک به مردم نیازمند، حمایت از مظلومان جهان و ترویج وحدت اسلامی تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که جهان به برکت ظهور امام زمان (عج) مملو از عدل و داد شود.

جهاد مردم غزه با اصول ظهور حضرت مهدی مرتبط است

مولوی عبدالله حسن زهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به باورهای دینی، حضرت مهدی علیه‌السلام به عنوان منجی آخرالزمان ظهور خواهند کرد. احادیث متعدد پیامبر اسلام (ص) درباره ایشان نقل شده است و یقین داریم که ظهور آن حضرت حتماً اتفاق خواهد افتاد. جهاد مردم غزه، صبر و ایثار آنان، با اصول و صفات ظهور حضرت مهدی (عج) مرتبط است و می‌توان آن را نمونه‌ای از تحقق بخشی از علائم ظهور دانست.

امام جمعه اهل سنت هامون افزود: با توجه به مقاومت مردم غزه، به ویژه زنان، می‌بینیم که آن‌ها با یاد خدا و نام خدا، جهاد فی سبیل‌الله را آغاز کرده و با تمام وجود در مسیر ایثار و فداکاری قدم برمی‌دارند. مردم غزه در مقابله با رژیم صهیونیستی، با صبر و استقامت، حتی در شرایط سخت و مواجهه با شهادت دسته‌جمعی، تسلیم نمی‌شوند. این نمونه‌ای از مقاومت، شجاعت و ایمان به خداست که در قرآن مجید نیز به آن دستور داده شده است. امروز این صفات به وضوح در مردم غزه نمود پیدا کرده است.

نقش انقلاب اسلامی ایران در ظهور حضرت مهدی (عج)

مولوی حسن زهی بیان کرد: در کتب صحیح اهل سنت، احادیث بی‌شماری درباره ظهور منجی آخرالزمان وجود دارد. پیامبر اسلام (ص) فرمودند: در آخرالزمان فرزندی از من ظهور خواهد کرد که مردم را به سوی هدایت خواهد برد؛ روز ظهور او، دنیا از ظلم و جور پر شده است و ایشان با عدالت و دادگری، حق را بر باطل پیروز خواهد کرد.

ایشان در پایان گفت: با ظهور انقلاب اسلامی ایران، یکی از علائم ظهور حضرت مهدی علیه‌السلام تحقق یافته است. امروز جمهوری اسلامی ایران با صدای خود از اسلام دفاع می‌کند و به عنوان وکیل مدافع مسلمانان جهان و جهادگران در راه خدا عمل می‌کند. با وجود مشکلات معیشتی، ملت ایران فداکاری‌های بسیاری در راه اسلام کرده و این خود از علائم نزدیک شدن ظهور است.