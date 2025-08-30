فرصت اشتغالزایی پایدار با افتتاح کارخانه بافندگی در ایرانشهر

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محمدحسین فلاح: استان سیستان و بلوچستان، با وجود پتانسیل‌های فراوان، همواره با مشکلات اقتصادی و بیکاری دست و پنجه نرم کرده است. این استان، که از نظر صنعتی در مقایسه با سایر مناطق کشور کمتر توسعه یافته است، به تلاش‌های جدی برای رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان منطقه نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این راستا، توجه به ظرفیت‌های بومی و سرمایه گذاری در صنایع کوچک و بزرگ است که می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم داشته باشد.

افتتاح کارخانه‌هایی مانند کارخانه بافت شهر ایرانشهر در این استان که مدت‌ها بود به دلیل بی توجهی چرخ آن از حرکت ایستاده بود، گامی مهم در جهت اشتغال زایی و رونق اقتصادی به ویژه در منطقه جنوبی سیستان و بلوچستان است (جایی که جوان‌ها به دلیل نبود شغل و عدم برخورداری از صنایع کافی، به شغل‌های کاذب همچون سوخت بری و قاچاق کالا روی آورده‌اند). این کارخانه نه تنها فرصت‌های شغلی مستقیم ایجاد می‌کند، بلکه با فعال کردن صنایع وابسته و زنجیره ارزش، می‌تواند به توسعه پایدار و کاهش مهاجرت از شهرها و روستاهای اطراف کمک کند. با توجه به تعداد اندک کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی در این استان، حمایت از چنین طرح‌هایی منجر به پیشرفت و خود کفایی اقتصادی سیستان و بلوچستان می‌شود. کارخانه بافت بلوچ به تنهایی برای حدود ۱۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم، فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

احیای کارخانه بزرگ تولید و بافندگی در ایرانشهر بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی

آئین افتتاح خط تولید کارخانه بافندگی در ایرانشهر صبح شنبه با حضور محمد اتابک و همچنین دستور ویدئو کنفرانسی مسعود پزشکیان همزمان با هفته دولت و با سرمایه‌گذاری بیش از ۱.۵ هزار میلیارد تومان افتتاح شد.

در این مراسم رئیس‌جمهور کشور به صورت ویدئو کنفرانس دستور افتتاح خط بافندگی کارخانه بافت شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان را صادر کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، از مدیران خواست همین روند را با سرعتی بیشتر در دیگر زمینه‌ها و طرح‌ها ادامه دهند.

در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت که صبح شنبه به ایرانشهر سفر کرد، گفت: این کارخانه پس از یک دوره توقف، مجدد به بهره‌برداری رسید و زمینه اشتغال مستقیم ۳۰۰ نفر و غیرمستقیم ۶۳۰ نفر را فراهم می‌کند که ظرفیت تعداد افراد مستقیم به ۵۰۰ نفر در آینده نزدیک و به تعداد ۹۰۰ نفر در آینده دور تر افزایش می‌یابد. محصولات متنوع تولیدشده توسط این واحد، سهم مهمی در تأمین نیازهای کشور دارد.

وی افزود: ارزش واقعی کارخانه در حال حاضر بیش از ۲/۵ همت (۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) برآورد شده است.

اتابک خاطرنشان کرد: این خط تولید با بهره‌گیری از آخرین فناوری روز و تکنولوژی ۲۰۲۵، نمونه‌ای از پیشرفت صنعتی کشور است. سرمایه‌گذاری اصلی پروژه از منابع داخلی سازمان گسترش صنایع ایران تأمین شده و با حمایت سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها، تحقق یافت.

وزیر صمت اظهار داشت: این طرح، نمادی از اهتمام دولت و وزارتخانه به توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی در سیستان و بلوچستان است که با همکاری مسئولان استان برای تحقق اهداف آن گام بزرگی برداشته شده است.

استقرار ۱۲۵ دستگاه پیشرفته در کارخانه بافندگی ایرانشهر

همچنین در بخشی از این برنامه، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: با اشاره به پیگیری‌های مستمر وزیر صمت و جلسات متعدد در دفتر ایشان، از تلاش‌های انجام‌شده برای حل چالش‌های مرتبط با تأمین سرمایه در گردش، دریافت مصوبه شورای اقتصاد، مجوز واردات ماشین‌آلات مطابق قانون حداکثر استفاده از توان داخل و سایر اقدامات اجرایی یاد کرد.

فرشاد مقیمی تصریح کرد: امروز ۱۰۲ دستگاه پیشرفته از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و چین و همچنین بهترین تجهیزات ایرانی، در مجموع ۱۲۵ دستگاه در این مجموعه مستقر شده است.



وی افزود: این فناوری‌ها همراه با نیروی کار متعهد و متخصص، کیفیت بالای محصول را تضمین و اعتبار برند بافت بلوچ را احیا می‌کند و ظرفیت بافندگی کشور با افتتاح این خط ۳۵۰۰ تن افزایش یافته و توازن مطلوبی میان خطوط ریسندگی و بافندگی ایجاد شده است.

معاون وزیر گفت: نوسازی و بازسازی بخش چاپ و تکمیل نیز آغاز شده و سفارش‌گذاری تجهیزات مربوطه انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: با افزودن ۱۰ درصد ظرفیت جدید، مجموع ارزش افزوده به ۱۸ درصد می‌رسد و با تکمیل بخش چاپ و تکمیل، این رقم به ۳۶ درصد ارتقا می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت‌های پیمانکاران ایرانی، پشتیبانی فنی، استفاده از ظرفیت‌های مکانیکی و الکتریکی داخلی، افزایش اشتغال از ۴۰ به بیش از ۲۰۰ نفر و تداوم این روند، از همه کارگران، مدیران، هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت قدردانی کرد.

احیای واحد صنعتی بافت ایرانشهر امید را در دل‌های مردم منطقه زنده کرد

استاندار سیستان و بلوچستان پروژه افتتاح‌شده در ایرانشهر را نماد و برند استان دانست و گفت: احیای این واحد صنعتی، امید را در دل مردم زنده کرده است.

منصور بیجار مطرح کرد: تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به استان، تکمیل چرخه کامل صنایع پوشاک، اجرای تصمیم‌نامه ابلاغی رئیس‌جمهور برای واردات کالا و ماشین‌آلات ضروری، اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها، و تعیین تکلیف مصوبات سفرهای بین‌المللی به پاکستان و عمان برای بهره‌برداری استانی، از جمله مهم‌ترین طرح‌های در دست اقدام و پیگیری استان هستند.

بیجار در بخش دیگری از سخنان خود، به همراهی و وفاداری مردم در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در طول جنگ، من در میان مردم بودم و در یکی از شهرستان‌ها، در گرمای ۵۰ درجه، مردم به من گفتند که با وجود مشکلات آب و برق، آماده‌اند تا از میهن و مردم عزیزشان دفاع کنند. آن‌ها سختی‌ها، کاستی‌ها و محرومیت‌ها را کنار گذاشتند و بدون گله، پای میدان آمدند.

همراهی مردم سیستان و بلوچستان برای برقراری امنیت عامل مهمی در توسعه استان

وی افزود: وظیفه ما است که به این همراهی مردم پاسخ دهیم و از آن‌ها تقاضا دارم که این تداوم همراهی، به ویژه در حوزه امنیت، همچنان ادامه داشته باشد، همان‌طور که تا کنون بوده است.

بیجار در پایان سخنان خود، بر لزوم ادامه حمایت و همکاری مردم تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این روحیه وفاداری و همراهی، در آینده نیز تداوم یابد.