طلوع امامت مهدی؛ آغاز فصل نوین امید و وعده جهانی صلح

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ نهم ربیع الاول خجسته سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج) است. دلدادگان حضرتش در انتظار فرج آن منجی عالم بشریت گذر آدینه‌ها را به نظاره می‌نشینند و با خواندن دعای ندبه ظهورش را از پروردگار هستی طلب می‌کنند.

حضرت مهدی، پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) به عنوان دوازدهمین امام شیعیان، رهبری امت اسلام را بر عهده گرفتند. براساس منابع تاریخی، سن امام مهدی (عج) در زمان آغاز امامت بسیار کم بود، اما با الطاف الهی و تدابیر پیشوایان پیشین، مسیر هدایت جامعه حفظ شد و بنیان‌های دینی مستحکم شد.

در دوران غیبت، انتظار فرج به یک مفهوم عمیق و روحانی تبدیل شده است و این مهم نه تنها به معنای امید به ظهور منجی عالم بشریت است، بلکه به عنوان یک وظیفه و مسئولیت برای هر شیعه تلقی می‌شود، مؤمنان باید با تقویت ایمان و عمل به دستورات دین، خود را برای آن روز بزرگ آماده کنند.

آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) نماد برکات الهی و عدالت است

امام جمعه نراق در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت حضرت مهدی، با اشاره به وظایف شیعیان در دوران غیبت اظهار کرد: آغاز امامت حضرت مهدی (عج) یادآور این حقیقت است که زمین هیچ‌گاه از حجت خدا خالی نمی‌ماند در غیر این صورت اهل آن زمین دچار فروپاشی و انحطاط می‌شوند، وجود حضرت مهدی (عج) سبب دفع بلا از خانواده و تحقق عدالت می‌شود.

حجت‌الاسلام مشهود عین‌لو، تصریح کرد: وظیفه ما در دوران غیبت این است که با عمل صالح، دوری از گناه و تقرب به امام زمان، محبت ایشان را در دل‌هایمان تقویت کنیم و امیدمان به خدا باشد، زیرا خدا و حق با ما است و هیچ نیازی به دیگری نداریم و با ایمان به یاری امام زمان (عج)، هیچ‌گاه در مسیر حق تنها نیستیم.

وی با اشاره به اهمیت پیروی از امام زمان (عج) در دوران غیبت گفت: شیعیان باید برای تعجیل فرج دعا کنند و در امور سیاسی، عبادی، اجتماعی و فرهنگی به عالمان دینی و فقها معتبر مراجعه کنند زیرا آن‌ها حجت امام در دوران غیبت هستند و راهنمایی برای حل مشکلات و هدایت جامعه به سوی خیر و عدالت به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام عین‌لو در ادامه تصریح کرد: سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج) فرصتی برای یادآوری اهمیت حضور ایشان در زمین، تقویت فرهنگ انتظار و آمادگی برای ظهور است که این روز به ما می‌آموزد ایمان، عمل صالح و دعا تنها راه ارتباط با حجت خدا است و با پیروی از آموزه‌های حضرت، می‌توان جامعه‌ای عادل، صبور و امیدوار ساخت.

وی گفت: همچنین این روز یادآور نقش امام زمان در حمایت از مستضعفان و ایجاد عدالت اجتماعی است و هر یک از ما موظفیم با انجام وظایف دینی و اخلاقی، به تقویت عدالت و همبستگی در جامعه کمک کنیم و با امید و ایمان، مسیر ظهور را هموار سازیم.

آغاز امامت امام زمان (عج) پیام امید و آینده روشن برای جامعه شیعه است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های مهدویت برای جامعه شیعه، ایجاد امید و انگیزه برای حرکت در مسیر حق است زیرا امیدی که ریشه در وعده‌های الهی دارد، به پیروزی نهایی حق بر باطل و غلبه عدالت بر ظلم و فساد باورمند است.

حجت الاسلام محمد احمدی افزود: جامعه شیعه همواره با امید به آینده زنده و پویا مانده است و نگاهی که بر اعتماد به وعده قطعی خداوند استوار است، کلید اصلی عبور از مشکلات و چالش‌های زندگی فردی و اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: این نگرش توحیدی که از دوران امیرالمؤمنین (ع) به شیعیان منتقل شده، سبب شده تا تشیع حتی در دشوارترین شرایط تاریخی و اجتماعی، هیچ‌گاه دچار یأس و ناامیدی نشود و همواره مسیر پیشرفت و صبر را ادامه دهد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران نیز محصول همین تفکر مهدوی و الهام گرفته از اندیشه‌های امیرالمؤمنین (ع) است و در هیچ مرحله‌ای دچار توقف یا بن‌بست نشده است و همان‌طور که مقام معظم رهبری بیان کرده‌اند، هر حرکت و گامی که ملت ایران برداشته، نویدبخش گام‌های بعدی و آینده‌ای روشن برای کشور و جامعه بوده است.

حجت‌الاسلام احمدی تصریح کرد: ترویج فرهنگ مهدویت و گسترش پیام‌های امیدبخش آن، وظیفه همه مراکز فرهنگی، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی است تا نسل‌های امروز و فردا با آموزه‌های ارزشمند مهدویت آشنا شوند و این آموزه‌ها در زندگی فردی و اجتماعی آنان نهادینه شود.

وی افزود: آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم مهدویت و امید به آینده، نه تنها باعث تقویت هویت دینی آنان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهد بود و ایجاد انگیزه و امید در نسل جوان، اعتماد به وعده‌های الهی و حرکت در مسیر عدالت، از بزرگ‌ترین ثمرات ترویج فرهنگ مهدویت است که باید در تمامی مناسبت‌ها و ویژه برنامه‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

امام زمان (عج) در دوران غیبت، هدایتگر جامعه است

دبیر ستاد امر به معروف شهرستان محلات، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهدویت و انتظار ظهور امام زمان (عج) از بنیادی‌ترین باورهای دینی در مکتب تشیع است که نقش اساسی در هدایت انسان‌ها و اصلاح جامعه ایفا می‌کند.

حجت الاسلام محمدرضا رضایی افزود: این باور نه تنها نویددهنده تشکیل جامعه‌ای عادلانه و پایان ظلم و ستم است، بلکه بر حضور معنوی امام زمان (عج) حتی در دوران غیبت تأکید می‌کند و باید اذعان کرد روایات اهل بیت نشان می‌دهد امام غایب همچنان بر زندگی مؤمنان تأثیر دارد و وجود ایشان موجب پایداری جهان است.

حجت الاسلام رضایی درباره دوران غیبت امام زمان گفت: از امام صادق (ع) نقل شده است که بهره‌مندی مردم از امام غایب مانند بهره از خورشید پشت ابر است و امام غایب، با وجود غیبت ظاهری، منبع نور و هدایت معنوی جامعه است.

وی تصریح کرد: وجود امام حتی در غیبت، شرط بقای زمین و نظم الهی است و شناخت امام زمان و امید به ظهور ایشان، نیروی محرکه اصلاح فردی و اجتماعی است و استمرار عدالت و نظم در جهان را تضمین می‌کند.

مهدویت باور ریشه‌دار تشیع است

کارشناس مذهبی و امام جماعت روستای خلیفه‌کندی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج) اظهار کرد: امامت حضرت مهدی (عج) پس از شهادت پدر بزرگوارشان، امام حسن عسکری (ع)، در سال ۲۶۰ هجری قمری آغاز شد که آن زمان، ایشان تنها پنج سال داشتند.

حجت‌الاسلام سید محمدحسین فتحی، با اشاره به نمونه‌های دیگر امامت و نبوت در سنین کودکی، افزود: حضرت یحیی (ع) در کودکی به حکمت و نبوت دست یافتند و حضرت عیسی (ع) حتی در گهواره خود را نبی معرفی کردند، همچنین امام جواد (ع) و امام هادی (ع) در سنین ۸ و ۹ سالگی به امامت رسیدند که این امر نشان می‌دهد مقام الهی امامت به سن و سال وابسته نیست و خداوند علم و حکمت لازم را به فرد انتخاب‌شده اعطا می‌کند.

حجت الاسلام فتحی درباره فلسفه مهدویت گفت: مهدویت باور ریشه‌دار تشیع است که بر اساس آن، امام دوازدهم، حضرت مهدی (عج)، از نسل پیامبر (ص) و حضرت فاطمه (س)، زنده و غایب است و روزی به اذن خداوند ظهور خواهد کرد تا جهان را پر از عدل کند.

حجت الاسلام فتحی تصریح کرد: دوران غیبت به دو دوره صغری و کبری تقسیم می‌شود که غیبت صغری حدود ۶۹ سال طول کشید که در طول آن دوران امام (عج) از طریق چهار نایب خاص با مردم در ارتباط بودند و غیبت کبری که پس از آن آغاز شد و تا زمان ظهور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: غیبت امام زمان (عج) به دلایل مختلفی رخ داده است که حفظ جان ایشان از تهدید خلفای ظالم، آزمون و امتحان مردم و جلوگیری از بیعت با حاکمان ستمگر زمان از مهم‌ترین آن‌ها است.

امام جماعت روستای خلیفه‌کندی ادامه داد: دوران غیبت فرصتی است تا مردم ایمان خود را به امام غایب تقویت کنند، برای فرج ایشان دعا کنند و در حل مشکلات اجتماعی و دینی به عالمان و فقهای جامع‌الشرایط مراجعه کنند و باید اذعان کرد امام زمان (عج) حتی در دوران غیبت، ضامن بقای دین و هدایت امت است.