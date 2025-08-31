تاکید علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان برای اقدام فوری و یاری مردم غزه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مسئله فلسطین تنها یک موضوع سیاسی و جغرافیایی نیست، بلکه بیش از هر چیز یک مسئولیت انسانی و دینی برای مسلمانان جهان به شمار می‌آید. مردم فلسطین سال هاست که زیر فشار محدودیت‌های شدید زندگی می‌کنند؛ همین جریان، وظیفه اخلاقی و اسلامی سایر ملت‌های مسلمان را برای حمایت از آنان بیشتر می‌کند.

مردم سیستان و بلوچستان که طلایه دار وحدت اسلامی در ایران هستند، همواره در شرایط حساس و مهم در صحنه حاضر شده و با تمام وجود برای کشور و اسلام گذاشته‌اند. اکنون که مردمان مظلوم غزه نیازمند کمک و حمایت هستند، یاری مردم فلسطین به معنای پاسداشت وحدت امت اسلامی است که تقویت کننده هویت مشترک اسلامی بر پایه همبستگی و همدردی می‌باشد.

کمک به فلسطین صرفاً در بحث مالی و مادی خلاصه نمی‌شود، هرچند که ارسال کمک‌های انسانی، دارویی و غذایی نقش حیاتی دارد، اما حمایت فرهنگی، رسانه‌ای و سیاسی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

اهمیت کمک مسلمانان ایران به خصوص مسلمانان سیستان و بلوچستان به مردم فلسطین فراتر از یک وظیفه مقطعی است؛ این یاری رسانی در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده جهان اسلام محسوب می‌شود. دفاع از فلسطین دفاع از ارزش‌هایی چون آزادی، عدالت و کرامت انسانی است؛ که هیچ مرزی نمی‌شناسند.

حمایت از فلسطین و مبارزه با دشمن اسلام طبق دستورات قرآن ضروری است

امام جمعه اهل سنت جالق سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مهم‌ترین مباحثی که در جهان اسلام امروز مطرح است، ضرورت شناخت دشمن و مقابله جدی با توطئه‌ها و نقشه‌های آنان است. بر اساس آیات متعدد قرآن کریم، مسلمانان همواره با دشمنی دیرینه و سرسختی مواجه بوده‌اند که از ابتدای ظهور اسلام تاکنون ادامه داشته است.

مولوی مجیب الرحمن رئیسی بیان کرد: با وجود چنین دشمنی آشکار، آنچه بیش از هر چیز برای امت اسلامی حیاتی است، وحدت و انسجام در میان مسلمانان است. تجربه تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد هرگاه مسلمانان با اتحاد و همبستگی در کنار هم ایستاده‌اند، نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان ناکام مانده است.

اختلافات مسلمانان سم مهلک برای جهان اسلام است

امام جمعه اهل سنت جالق سراوان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها تأکید کرده‌اند که اختلاف، سم مهلک جهان اسلام؛ یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که به جهان اسلام وارد شده و آثار زیانبار آن در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: امروز نیز شاهد هستیم که دشمنان اسلام نه تنها بر سرزمین فلسطین تسلط یافته‌اند، بلکه طمع خود را به سایر کشورهای اسلامی نیز دوخته‌اند. اگر مسلمانان با یکدیگر متحد نشوند، این تهدید و خطر متوجه تمامی کشورهای اسلامی خواهد شد.

مولوی رئیسی تصریح کرد: در شرایط کنونی، آنچه بیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد، کنار گذاشتن اختلافات و چنگ زدن به قرآن عظیم‌الشأن به عنوان ریسمان محکم الهی است. مسلمانان باید با تکیه بر آموزه‌های دینی و رهنمودهای رهبران دلسوز خود، وحدت و همبستگی را سرلوحه کار خویش قرار دهند تا بتوانند در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

وحدت مسلمانان ضرورتی راهبردی برای بقا و عزت امت اسلامی

وی افزود: جنایاتی که این روزها در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد، تنها بخشی از واقعیت تلخ دشمنی دیرینه با امت اسلامی است. این جنایات، که غیرقابل تحمل است، قلب هر انسانی را، فارغ از دین و مذهب، به درد می‌آورد. رژیم اشغالگر قدس با حمایت برخی قدرت‌های غربی، به کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع دست زده است.

امام جمعه اهل سنت جالق سراوان بیان کرد: وحدت و انسجام مسلمانان نه تنها یک توصیه اخلاقی یا دینی نیست؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای بقا و عزت امت اسلامی است. تنها در سایه اتحاد می‌توان نقشه‌های دشمن را خنثی کرد و جلوی تجاوزات بیشتر را گرفت.

مولوی رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، نیاز است که ملت‌های مسلمان چه شیعه و چه سنی در کنار یکدیگر قرار گیرند، تا بتوانند با قدرت و اقتدار در برابر دشمن مشترک ایستادگی کنند و آینده‌ای روشن و عزتمند برای امت اسلامی رقم بزنند.

خداوند از حکام تن پرور کشورهای عربی و مسلمانان نظاره گر مسئله غزه نمی‌گذرد

امام جمعه اهل سنت رمین شهرستان چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در غزه کودکان، مادران و همه آدم‌ها را بمباران می‌کنند و بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند، ولی ما مسلمانان تنها نظاره‌گر هستیم. رژیم غاصب صهیونیستی نه تنها در امانت‌ها خیانت می‌کنند، بلکه سرزمین ما را تحت اشغال قرار داده و تمام قوانین بین‌المللی و انسانی را زیر پا گذاشته و به دنبال نابودی مسلمانان هستند.

مولوی خدابخش اسلامدوست گفت: اطفال و زنان و مردان غزه در حالت گرسنگی تلف می‌شوند و بیش از یک میلیارد مسلمان تنها تماشاگر هستند. در چنین شرایطی حکام و مسلمانان ممالک عرب به فکر عیاشی، تن پروری و قدرت خود هستند؛ خداوند حکام ظالم و استبدادگر کشورهای عربی را لعنت کند و درسی سخت به آنها بدهد.

وی افزود: صهونیست‌ها و نتانیاهو جلاد به تازگی طرحی را تصویب کرده‌اند که کل غزه را تصرف کنند؛ لذا ما این عمل صهیونیست‌های جلاد را شدیداً محکوم می‌کنیم و از تمام حکام اسلامی این درخواست را داریم که هرچه زودتر در برابر این جنایت بزرگ قدعلم کرده و اعلام جهاد کنند.