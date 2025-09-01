  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

اورژانس جاده‌ای زبار شهرستان عسلویه کلنگ زنی شد

اورژانس جاده‌ای زبار شهرستان عسلویه کلنگ زنی شد

بوشهر- عملیات اجرایی اورژانس جاده‌ای زبار با حضور با حضور مسئولان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح دوشنبه در این آئین از توجه مجتمع گاز پارس جنوبی به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی قدردانی و اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی یعنی تعهد سازمان به ایجاد ارزش فراتر از سود مالی و اتخاذ تصمیماتی که همزمان، منافع جامعه و محیط زیست را تأمین کند.

فرماندار عسلویه افزود: این رویکرد می‌تواند یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار در شهرستان استراتژیک عسلویه و قطب انرژی کشور باشد که این اقدام ارزشمند مجتمع گاز می‌تواند الگویی برای سایر شرکت‌های مستقر در شهرستان باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌های مجموعه دولت در شهرستان بیان داشت: توسعه شهرستان هدف اصلی ماست و این روند ادامه دار است و درست است که هفته دولت تمام شد ولی فعالیت و تلاش ما برای توسعه شهرستان تمام نشده و از همه ظرفیت‌ها و زمان ممکن استفاده خواهیم کرد.

وی در پایان با توجه به رویکرد دولت چهاردهم به امر خدمت بی منت به مردم بیان کرد: خدمتگزاری بی منت به مردم و رشد و توسعه شهرستان مهمترین اولویت ما خواهد بود، رویکردمان حفظ وحدت و همدلی و وفاق بین مردم و دولت که از شعارهای اساسی دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم و دولت است این پروژه مهم و ارزشمند کلنگ زنی می‌شود و در مدت زمان مشخص تقدیم مردم خوب و نجیب این منطقه که سزاوار بهترین‌ها هستند خواهد شد.

وی گفت: این پروژه با اعتبار ۱۵۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات مجتمع گاز پارس جنوبی در دوطبقه وبا زیربنای ۳۱۱ مترمربع ظرف ۶ ماه ساخته خواهد شد.

کد خبر 6576616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها