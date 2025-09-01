به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح دوشنبه در این آئین از توجه مجتمع گاز پارس جنوبی به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی قدردانی و اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی یعنی تعهد سازمان به ایجاد ارزش فراتر از سود مالی و اتخاذ تصمیماتی که همزمان، منافع جامعه و محیط زیست را تأمین کند.

فرماندار عسلویه افزود: این رویکرد می‌تواند یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار در شهرستان استراتژیک عسلویه و قطب انرژی کشور باشد که این اقدام ارزشمند مجتمع گاز می‌تواند الگویی برای سایر شرکت‌های مستقر در شهرستان باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌های مجموعه دولت در شهرستان بیان داشت: توسعه شهرستان هدف اصلی ماست و این روند ادامه دار است و درست است که هفته دولت تمام شد ولی فعالیت و تلاش ما برای توسعه شهرستان تمام نشده و از همه ظرفیت‌ها و زمان ممکن استفاده خواهیم کرد.

وی در پایان با توجه به رویکرد دولت چهاردهم به امر خدمت بی منت به مردم بیان کرد: خدمتگزاری بی منت به مردم و رشد و توسعه شهرستان مهمترین اولویت ما خواهد بود، رویکردمان حفظ وحدت و همدلی و وفاق بین مردم و دولت که از شعارهای اساسی دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم و دولت است این پروژه مهم و ارزشمند کلنگ زنی می‌شود و در مدت زمان مشخص تقدیم مردم خوب و نجیب این منطقه که سزاوار بهترین‌ها هستند خواهد شد.

وی گفت: این پروژه با اعتبار ۱۵۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات مجتمع گاز پارس جنوبی در دوطبقه وبا زیربنای ۳۱۱ مترمربع ظرف ۶ ماه ساخته خواهد شد.