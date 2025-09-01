  1. استانها
رشد ۶ درصدی تردد جاده‌ای در کردستان؛ محور سقز-بوکان پیشتاز است

سنندج- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از ثبت بیش از ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان درمردادماه خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری ظهر دوشنبه با اعلام این آمار به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در مردادماه ۱۴۰۴ مجموع تردد بین‌استانی در استان به بیش از ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۱۴ وسیله نقلیه رسید که بیانگر رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی متوسط تردد روزانه را ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۲۶۴ وسیله نقلیه عنوان کرد و گفت بیشترین افزایش تردد مربوط به محور سقز-بوکان با ۱۷ درصد رشد و بیشترین کاهش نیز در محور بیجار-تکاب با افت ۱۴ درصدی ثبت شده است.

توجه به نقاط پررفت و آمد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان تاکید کرد: شناسایی محورهای پرتردد و کم‌تردد برای برنامه‌ریزی و بهبود ایمنی جاده‌ها ضروری است و افزود: اقدامات لازم برای افزایش ایمنی و کاهش حوادث در محورهای مواصلاتی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که تردد جاده‌ای در کردستان روندی افزایشی دارد و مدیریت هوشمند و توجه به نقاط پرخطر می‌تواند ضمن ارتقای ایمنی، زمینه تسهیل رفت‌وآمد و کاهش مشکلات ترافیکی در محورهای استان را فراهم کند.

