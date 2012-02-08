به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام ولادت پیامبر خاتم(ص) و امام صادق(ع) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور اعضای مجمع عمومی و شخصیتهای علمی و فرهنگی 50 کشور در هتل آزادی آغاز شد.

بیست و پنجمین کنفرانس جهانی وحدت اسلامی با موضوع "ارزیابی عملکرد بیست ساله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نشست "بیداری اسلامی" و "پشتیبانی از بیداری اسلامی به منظور تحقق چشم اندازها" برگزار می شود.

در این گردهمایی علاوه بر بررسی نقش انقلاب اسلامی ایران در گسترش بیداری اسلامی، به مسئله تقویت، تعمیق ویژگیهای بیداری اسلامی و آسیب شناسی بیداری اسلامی نیز پرداخته خواهد شد.



هدف از برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی، ایجاد زمینه های اتحاد و همبستگی جهان اسلام و همفکری علما و دانشمندان جهت نزدیک سازی دیدگاههای علمی و فرهنگی آنان در زمینه های فقهی ، اصولی، کلامی، تفسیری و بررسی مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راه حلهای مناسب و موضع گیری مشترک در برابر آن است.



نشست جهانی وحدت اسلامی هرسا 15 تا 17 ربیع الاول برگزار می شود و امسال همزمان با برپایی این کنفرانس، نشستهایی در شهرهای بندرعباس و مشهد برگزار خواهد شد.

موضوع "ارزیابی عملکرد بیست ساله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی" در 3 کمیسیون فرهنگی، اتباطات بین الملل و امور ایران عصر روز اول و دوم( 19 و 20 بهمن) بررسی می شود و نشست کمیته های تخصصی چهارگانه مجمع عمومی تقریب مذاهب( تبلیغات، اقلیتهای مسلمان، رویارویی با چالشهای فراروی امت اسلامی و زنان و نقش آنان در تقریب) عصر روز دوم(20 بهمن) برگزار می شود. نشست بیداری اسلامی نیز روز جمعه 21 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

در بیست و پنجمین کنفرانس وحدت 271 متفکر و اندیشمند از اعضای عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از 50 کشور جهان از جمله کویت، آمریکا، عربستان، آذربایجان، سنگال، انگلستان، ترکیه، عراق، اندونزی، اردن، گامبیا، قطر، سوئد، الجزایر، سودان، افغانستان، مصر، لبنان، هندوستان، دانمارک، چین، فرانسه، روسی، یمن و... حضور دارند.



همزمان با مراسم اختتامیه بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر حسینی همراه خواهد بود، مراسم "هفتمین دوره انتخاب کتاب سال تقریب" با هدف تجلیل از داعیان راه حق که با قلم خود در راه هموار کردن وحدت و اخوت مسلمانان و تقویت انسجام اسلامی تلاش کردند نیز برگزار می شود.