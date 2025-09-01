به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گفت: مردم هر روز برای تأمین مایحتاج خود به بازار مراجعه می‌کنند و ما موظفیم با نظارت دقیق، هم توزیع مناسب داشته باشیم و هم از رشد بی‌اساس قیمت‌ها جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به نتایج مثبت نظارت مستمر بر بازار در جنگ تحمیلی اخیر افزود: این تجربه نشان داد که تشدید نظارت‌ها اثرگذار است و هرچه نظارت‌ها گسترده‌تر و مستمرتر باشد، مردم احساس آرامش و اطمینان بیشتری خواهند داشت.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار اطلاع‌رسانی شفاف توسط دستگاه‌های نظارتی از طریق رسانه ملی شد و بیان کرد: مردم باید در جریان اقدامات نظارتی قرار گیرند تا اعتمادشان تقویت شود.

حبیبی با اشاره به ضرورت برگزاری نمایشگاه پاییزه تصریح کرد: لازم است مقدمات این نمایشگاه با سرعت فراهم شود و تولیدکنندگان استان حضور پررنگ در این نمایشگاه داشته باشند تا کالاهای متنوع و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.